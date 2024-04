Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính

(GLO)- Đoàn công tác do ông Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa đi thăm, chúc mừng các cơ sở Công giáo và Tin lành nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024.

Chiều 2-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành.

(GLO)- Sau thành công của Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã An Phú và phường Phù Đổng, đến ngày 29-3, 22/22 xã, phường của TP. Pleiku đã hoàn thành đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029.

(GLO)- Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Tiểu học, THCS và THPT UKA Gia Lai (phường Trà Bá, TP. Pleiku) tổ chức chương trình “Chúng em làm lính cứu hỏa” cho 92 học sinh của trường.

(GLO)- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 20 cán bộ, nhân viên của bệnh viện.

Tối 27-3, tại xã An Thành, Thường trực H uyện ủy Đak Pơ đã có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ và bà con làng Kuk Kôn.

(GLO)- Ngày 28-3, đoàn công tác do ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc mừng các cơ sở Công giáo, Tin lành trên địa bàn thị xã An Khê nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024.