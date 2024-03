Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ vừa tạm giam 2 đối tượng: Thái Nguyên Toàn (SN 1984, trú tại quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Trạc Phong (SN 1988, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 481/TB-CSHS về việc tìm người bị hại trong vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố tối 22/3 tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva. Bước đầu, các nghi phạm đã khai một phần động cơ và thông tin khác liên quan đến vụ xả súng đẫm máu.

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 452/TB-CSHS về tìm bị hại liên quan đến bị can Phạm Thị Thu Huyền (SN 1981, trú tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.