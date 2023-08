Đi dạo trên cánh đồng, chàng trai vô tình đụng trúng kho báu gần 63 tỷ đồng

(GLO)- Đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh Gia Lai vừa tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng cây ké trong khuôn viên An Khê đình thuộc Quần thể di tích lịch sử-văn hóa quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo (tổ 14, phường Tây Sơn, thị xã An Khê).

(GLO)- Cuộc sống ngày càng hiện đại, song những món đồ chơi dân gian như tò he đối với trẻ em vẫn luôn có sức hút đặc biệt. Trước nhu cầu cuộc sống, anh Phí Quang Mừng (tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) không ngừng nỗ lực để sáng tạo những sản phẩm tò he độc đáo.

(GLO)- Đến hẹn lại lên, các bạn thanh thiếu nhi người dân tộc thiểu số có cơ hội thể hiện tài năng tại Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Thành Đoàn Pleiku tổ chức. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, liên hoan còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

(GLO)- Ngày 28-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Tham dự có đại diện Công an huyện, lãnh đạo các ban ngành của huyện, xã và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.