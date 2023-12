Đề xuất ba tình huống cảnh sát được nổ súng vào phương tiện giao thông

Chủ Facebook “Diệt giặc nội xâm” lại bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

(GLO)- Chiều 30-11, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình công tác phối hợp với các đơn vị Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Sáng 1-12, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tiêu hủy 16 súng kíp, 142 súng hơi nén, 162 súng hơi cồn tự chế, 18 công cụ hỗ trợ, 135 vũ khí thô sơ, 42 linh kiện súng tự chế và 1,5 kg đạn chì. Đây là số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ và dao, rựa, mã tấu… được thu hồi trong thời gian vừa qua thuộc phạm vi quản lý của Công an huyện.

(NLĐO) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các tỉnh, thành phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội của ông Lưu Bình Nhưỡng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) và Đinh Giang Runi Siêu (SN 2006, trú tại làng Mơ Hven Ôr, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.