Theo đó, trong năm qua, huyện Đak Pơ đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông thôn… góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Huyện Đak Pơ có 7/7 xã tham gia xây dựng nông thôn mới.

Toàn huyện có 4/7 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, gồm các xã Tân An, Hà Tam, Cư An và Phú An, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Về xây dựng huyện nông thôn mới, Đak Pơ đạt 3/9 tiêu chí, gồm: tiêu chí số 3-Thủy lợi và Phòng- chống thiên tai; tiêu chí số 4- Điện; tiêu chí số 6-Kinh tế. Những tiêu chí đạt thấp và không bền vững bao gồm tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 hộ nghèo, tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất... Tổng vốn thực hiện phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội trong năm là trên 18,5 tỷ đồng; huyện có 1 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận phương hướng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 gồm: xây dựng kế hoạch lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để tổ chức thực hiện các tiêu chí khó trên địa bàn như: thu nhập, hộ nghèo, nhà ở dân cư ở các xã có điều kiện kinh tế khó khăn: Ya Hội, Yang Bắc, An Thành; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, mỗi tổ chức chịu trách nhiệm hỗ trợ ít nhất 1 hộ nghèo hoàn thiện về chỉ tiêu nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh; tập trung xây dựng xã Tân An là xã nông thôn mới nâng cao; thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới; xây dựng làng Hway, xã Hà Tam thành làng nông thôn mới.