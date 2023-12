Đak Pơ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng huyện nông thôn mới

Theo báo cáo, triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/HU, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết. Đồng thời xây dựng và ban hành các kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể của đơn vị, địa phương.

Sau 5 năm triển khai thực hiện đã tạo được chuyển biến cơ bản trong nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm và quyền lợi của cộng đồng dân cư trong việc đầu tư, khai thác, sử dụng hệ thống giao thông nội đồng và công trình thủy lợi nhỏ; huy động sự đóng góp của các nguồn lực trong xã hội để đầu tư cho chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Giai đoạn 2019-2023, tổng vốn huy động, bố trí thực hiện xây dựng NTM là trên 239 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng chủ yếu, đã thực hiện đầu tư 84 hạng mục công trình giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và hạng mục xử lý môi trường tại các xã xây dựng NTM. Bên cạnh đó, đã thực hiện đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, môi trường đảm bảo phù hợp với các tiêu chí về xây dựng NTM. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện cũng làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị quân đội như Trung đoàn Bộ binh 38 (Sư đoàn 2); Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3), và Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện công tác dân vận, chung sức xây dựng NTM.

Đến nay, huyện Đak Pơ đã đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM. Toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM đã được công nhận. 3 xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở lên.

Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, BCH Đảng bộ huyện đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện 5 năm qua. Cụ thể như nguồn lực đầu tư từ Trung ương, tỉnh còn hạn chế so với nhu cầu thực tế tại địa phương, việc huy động nguồn lực của địa phương, của các doanh nghiệp và Nhân dân còn khó khăn; chưa có đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách trong công tác xây dựng NTM; công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc hiệu quả chưa cao…

Để tiếp tục giữ vững, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong những năm tiếp theo, huyện Đak Pơ xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền địa phương trong xây dựng NTM; chú trọng phát triển NTM bền vững đối với các xã đã đạt chuẩn; tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã chưa đạt; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; huy động tối đa nguồn lực của địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025; bên cạnh đó phải thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM.