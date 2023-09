Đak Đoa bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

(GLO)- Ngày 15-9, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) và Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã ký kết chương trình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn công trình đập, hồ chứa thủy điện An Khê-Ka Nak.