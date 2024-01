Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị 4-5 năm tù

Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 24/1, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tham gia đánh hội đồng khiến một học sinh Trường Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Rành (thành phố Tân An, Long An) tử vong.