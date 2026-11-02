Cướp biển Somalia chiếm tàu Iran, nguy cơ sử dụng làm “tàu mẹ” tấn công tàu hàng

(GLO)- Cướp biển Somalia đã bắt giữ tàu cá Iran Azini cùng 23 người ngoài khơi vùng đông bắc Somalia. Nhà chức trách cảnh báo con tàu có thể bị sử dụng làm “tàu mẹ” để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên tuyến hàng hải quốc tế.

Ngày 1-11, thông tin về vụ cướp tàu cá Iran Azini được công bố. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 29-10 (giờ Việt Nam), tàu bị cướp biển khống chế khi đang hoạt động trên vùng biển giữa 2 thị trấn Bandar Bayla và Hafun (phía đông bắc Somalia).

Cướp biển Somalia trang bị cả hỏa lực phóng lựu RPG. Ảnh: lloydslist.com

Một sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát hàng hải Puntland (Somalia) cho biết có 12 đối tượng tham gia vụ bắt giữ. Khi đó, trên tàu có 21 thuyền viên người Iran và 2 nhân viên an ninh người Somalia. Tình trạng an toàn của 23 người này hiện chưa được xác nhận.

Trong cảnh báo ngày 31-10, Trung tâm An ninh hàng hải Ấn Độ Dương (MSCIO) cho biết tàu Azini đã di chuyển đến gần 1 tuyến giao thông hàng hải quan trọng.

Cơ quan này lo ngại phương tiện có thể bị sử dụng làm “tàu mẹ”, phục vụ các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào tàu thương mại.

Chiến dịch hải quân Atalanta của Liên minh châu Âu (EU) đang điều tra vụ việc. MSCIO khuyến cáo các tàu hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giác và thông báo ngay khi phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh cướp biển Somalia có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Theo AP, từ tháng 4 đến tháng 8-2026, các nhóm cướp biển đã bắt giữ 6 tàu thương mại, trong đó có tàu chở sản phẩm dầu mỏ Sibu 1, bị khống chế cách thành phố Al-Mukalla của Yemen khoảng 136 hải lý (252 km) về phía đông.

Tháng 9-2026, chính quyền vùng Puntland cho biết cướp biển đã sát hại 5 thành viên thủy thủ đoàn tàu chở dầu MT Honour 25, trước khi lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát con tàu.

Phương tiện này bị bắt giữ từ tháng 4. Sau chiến dịch, lực lượng chức năng thông báo bắt giữ 16 nghi phạm.