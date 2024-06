Cụm thi đua số 4 Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gồm 7 đơn vị: Sở Tư pháp (Cụm trưởng), Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Báo Gia Lai và Thanh tra tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua số 4 xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh. Các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đảm bảo chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, từ đó, Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị đã kịp thời đề ra các giải pháp, biện pháp hợp lý để tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhờ triển khai hiệu quả các mặt công tác, 100% cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và đề ra một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới. Theo đó, các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tự vệ tại các đơn vị thành viên. Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban, đảm bảo công tác phối hợp, thông tin liên lạc theo quy chế hoạt động. Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên về công tác quân sự, quốc phòng. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ, bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ và phương tiện trực bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ, tết, các sự kiện lớn theo mệnh lệnh của cơ quan quân sự cấp trên.