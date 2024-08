Đồng chí Trần Quang Minh, sinh năm 1966, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Quê quán: Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Địa chỉ thường trú: Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đồng chí lâm bệnh nặng, mặc dù được gia đình, cơ quan và tập thể các y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tận tình chăm sóc, chữa trị nhưng đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 22 giờ 10 phút ngày 12-8-2024 (nhằm ngày 9 tháng 7 năm Giáp Thìn).

Lễ nhập quan: Vào hồi 11 giờ ngày 13-8-2024 (nhằm ngày 10 tháng 7 năm Giáp Thìn).

Lễ viếng: Lúc 11 giờ 30 phút ngày 13-8-2024 (nhằm ngày 10 tháng 7 năm Giáp Thìn), tại: 100 Nguyễn Hào Sự, khu phố Liên Trì 2, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Lễ di quan: Lúc 13 giờ ngày 14-8-2024 (nhằm ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn).

Linh cữu được an táng tại Nghĩa trang quê nhà: Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Cục Thống kê tỉnh Gia Lai và gia đình trân trọng thông báo!