Công an huyện Mang Yang tấn công trấn áp tội phạm ma túy

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Lê Thanh Hoài-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Mang Yang) cho biết: Qua công tác điều tra cho thấy, tội phạm ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Ngoài sự tò mò, hiếu kỳ và không hiểu rõ tác hại của ma túy, đối tượng vi phạm phần lớn đều thiếu sự quan tâm của gia đình dẫn đến sa ngã. Đặc biệt, một số trường hợp có tiền án về ma túy tái phạm, hoạt động móc nối, câu kết với thủ đoạn tinh vi.

Gần đây nhất, vào khoảng 23 giờ ngày 19-1, Công an huyện Mang Yang phát hiện Trần Đình Hiển (SN 1994, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) điều khiển xe máy chở Lý Minh Nhựt (SN 2002, trú tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) lưu thông theo hướng từ TP. Pleiku đi thị xã An Khê có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên người của Nhựt có 1 gói ma túy đá. Ngay sau đó, tổ tuần tra đưa 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nhựt và Hiển khai nhận số ma túy này mua của Lê Văn Tiếp (SN 1984, trú tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) thông qua người trung gian là Trần Đình Tâm (SN 1998, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).

Với chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang phối hợp với Công an huyện Ia Grai tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Tiếp.

Theo cơ quan điều tra, Hiển, Tiếp và Tâm đều có tiền án. Riêng Tiếp có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù được 1 tháng. Thời gian trong trại giam, 3 đối tượng quen biết nhau.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, thay vì tu chí làm ăn, các đối tượng tiếp tục cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Tiếp là đầu mối cung cấp ma túy, Tâm móc nối bán ma túy cho các con nghiện.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang cũng đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Chí Bảo (SN 1998, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 28-2, Công an huyện Mang Yang phát hiện đối tượng Bảo có hành vi mua bán trái phép chất ma túy đá cho đối tượng N.N.A. (trú tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang). Tang vật thu giữ tại hiện trường là 0,0649 gram Methamphetamin.

Từ năm 2023 đến nay, Công an huyện Mang Yang đã khởi tố 10 vụ án với 32 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 100 gram ma túy các loại. Bên cạnh đó, đơn vị đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 15-12-2023 đến nay), Công an huyện Mang Yang đã khởi tố 4 vụ với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Trung tá Lê Thanh Hoài, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục rà soát, đưa các đối tượng liên quan đến ma túy vào diện quản lý để có biện pháp đấu tranh, xử lý hiệu quả.

Cùng với đó, Công an huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

Mặt khác, đơn vị phối hợp với Tòa án nhân dân huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức các phiên tòa lưu động để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tệ nạn này.