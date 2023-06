Công an huyện Chư Prông trả lời đơn thư khiếu nại của bà Lưu Thị Lý

Ngày 8-5, Báo Gia Lai tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Lý (thôn An Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) với nội dung: Ngày 2-11-2022, bà bị một số đối tượng dùng tuýp sắt đánh gãy xương sườn số 11, 12. Sau khi sự việc xảy ra, bà gửi đơn đề nghị Công an huyện Chư Prông giải quyết. Ngày 3-2-2023, tại buổi làm việc với Công an huyện, bà được điều tra viên thông báo kết luận giám định với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 8%.

Ngày 6-2, bà có đơn yêu cầu Công an huyện giám định lại thương tích vì kết quả chẩn đoán điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh không đúng với kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh nhưng không được chấp thuận. Ngày 7-3, bà tiếp tục có đơn đề nghị Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh tại nơi xảy ra vụ việc. Đến ngày 21-4, bà nhận được công văn trả lời của Công an huyện Chư Prông: “Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Ia Drăng đã phối hợp với Công an huyện Chư Prông kiểm tra dữ liệu camera an ninh, tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra không có dữ liệu của ngày 2-11-2022”.

Ngày 21-4, bà nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm: “Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Chư Prông đã tiến hành xác minh, giải quyết tin báo trên, tuy nhiên thời hạn giải quyết tin báo đã hết…”. Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tin báo cố ý gây thương tích xảy ra ngày 2-11-2022 tại thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng.

Trong đơn, bà Lý yêu cầu làm rõ vì sao Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định lại; camera không có dữ liệu; sự việc xảy ra từ ngày 2-11-2022 nhưng cho đến thời điểm gần hết thời hạn giải quyết tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông mới trả lời: Đã đề nghị cơ quan giám định thương tích giải thích, làm rõ mâu thuẫn trong kết luận giám định và hồ sơ bệnh án nhưng chưa nhận được kết quả trả lời.

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Lý do Báo Gia Lai chuyển đến, ngày 6-6, Công an huyện Chư Prông có Công văn số 1148/CV-CSHS trả lời như sau: Ngày 24-11-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an xã Ia Drăng, nội dung: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2-11-2022, trong lúc đang buôn bán ở ngã tư 20 thuộc thôn Hợp Thắng (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông), Dương Thị Bích Hân (SN 2004, trú thôn Hợp Thắng) và bà Lưu Thị Lý (SN 1981, trú thôn An Hòa) xảy ra mâu thuẫn. Hân gọi điện cho ông Dương Văn Tiến (là bố ruột của Hân, SN 1982) đến để giải quyết. Khoảng 5 phút sau, ông Tiến đến nơi và cãi nhau với bà Lý. Sau đó, ông Tiến xô xát với bà Lý làm bà bị thương và nhập viện điều trị. Tại hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, kết quả chụp X-quang của bà Lý là bị gãy xương sườn số 11 bên phải.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 06 ngày 27-12-2022 trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với bà Lý. Ngày 17-1-2023, Trung tâm Pháp y tỉnh đã có kết luận giám định. Tuy nhiên, nội dung kết luận giám định không phù hợp với bệnh án, do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông tiếp tục yêu cầu Trung tâm Pháp y tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh giải thích kết luận giám định và hồ sơ bệnh án.

Đến ngày 24-3-2023, do thời hạn xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết nhưng chưa có công văn trả lời của Trung tâm Pháp y tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông đã tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin và thông báo cho các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông nhận được công văn của Trung tâm Pháp y tỉnh giải thích về kết luận giám định. Ngày 16-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có công văn giải thích kết quả của hồ sơ bệnh án.

Căn cứ công văn trả lời của Trung tâm Pháp y tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc của bà Lưu Thị Lý, đồng thời thông báo cho các bên liên quan. Ngày 26-5, Công an huyện Chư Prông đã mời bà Lý cùng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Lý làm việc. Tại đây, Công an huyện đã giải thích từng vấn đề. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông đang tiếp tục xác minh vụ việc, kết quả giải quyết sẽ thông báo cho những người liên quan biết.