Công an Gia Lai hỗ trợ người dân thực hiện định danh điện tử

(GLO)- Ngày 15-7, tại xã Chư Păh, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện định danh điện tử và các thủ tục hành chính.

Tại đây, lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc các tổ công tác của Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Chư Păh và các đơn vị liên quan đã trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các nội dung cụ thể. Đến chiều cùng ngày, đã có 39 trường hợp kích hoạt định danh điện tử mức 2, 18 trường hợp làm mới và cấp đổi căn cước công dân hết hạn, 15 trường hợp khởi tạo chữ ký số và 21 trường hợp tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID.

Thực hiện định danh điện tử cho người dân. Ảnh: Minh Ngọc

Trong khuôn khổ Chiến dịch “Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2025” và Chiến dịch “50 ngày đêm Thanh niên Công an tình nguyện hè 2025” được Công an tỉnh Gia Lai triển khai từ ngày 11-7 đến 31-8, hoạt động trên góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dân cư và thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.