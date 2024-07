Cơ hội cho người mua nhà ở xã hội

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng phát triển NOXH là chương trình do 4 NH thương mại nhà nước tự nguyện huy động vốn tham gia với LS giảm từ 1,5 - 2% so với thị trường. Theo đó, lãi vay với doanh nghiệp (DN) là 8% và với người mua nhà là 7,5%/năm. Tuy nhiên, mức LS này bị chê còn cao, chưa thật sự hấp dẫn với các chủ đầu tư cũng như người mua nhà. Chưa kể, 5 năm sau khi đã vay thành công và nhận nhà thì LS thả nổi khiến người mua lo lắng, phập phồng không dám vay. Chính vì thế mà dù cầu có, nhưng gói này rơi vào tình trạng ế ẩm.

Trong dự thảo nghị quyết sửa đổi gói 120.000 tỉ đồng cho vay đối với NOXH mới trình Chính phủ, NHNN đã điều chỉnh các quy định trên theo hướng hỗ trợ mạnh hơn. Theo đó, lãi vay mua NOXH sẽ giảm 3% so với mức LS bình quân của NH, nghĩa là mức ưu đãi tăng thêm 1% so với mức áp dụng hiện nay là 2%. Thời gian xác định LS cho vay 3 tháng/lần, được rút ngắn một nửa so với hiện nay. Thời gian vay ưu đãi chương trình cũng được đề xuất 5 năm thay vì 3 năm. Đặc biệt, sau 5 năm tiếp theo, LS cho vay tiếp tục được giảm, tùy theo điều kiện nền kinh tế lúc đó nhưng tối thiểu mức giảm 1 - 2%/năm. "Không phải sau 5 năm, LS cho vay sẽ được thả nổi. Như vậy người vay mua NOXH sẽ lo lắng", lãnh đạo NHNN cho biết.

Ngoài gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng, trước đó Bộ Xây dựng cũng đề nghị NHNN nghiên cứu gói vay ưu đãi mới cho người mua với lãi vay thấp hơn lãi vay thương mại từ 3 - 5%, kỳ hạn vay 10 - 15 năm nhằm tạo thêm động lực cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp vay tiền mua nhà. Nếu cả 2 đề xuất nói trên đều được thông qua thì chúng ta sẽ có 2 gói vay ưu đãi với LS rẻ hơn LS thương mại trong thời gian tới. Với chủ đầu tư, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính phủ để hỗ trợ LS cho hoạt động đầu tư, xây dựng NOXH.

Có thể thấy, những điều chỉnh của NHNN cũng như đề xuất của Bộ Xây dựng đã thuận lợi hơn, ưu đãi hơn cho người mua NOXH. Tuy nhiên, nếu cố định được lãi vay ở mức dưới 5%/năm thì họ sẽ yên tâm và cũng phù hợp với thu nhập của các đối tượng này. Trong các văn bản đề xuất gửi về Bộ Xây dựng mới đây, Tập đoàn Vingroup cùng Techcombank cũng kiến nghị LS vay dành cho người mua NOXH theo mức lãi vay của NH Chính sách xã hội theo từng thời kỳ, hiện nay mức LS này khoảng 4,8%/năm. Mức lãi vay này cũng từng được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị với nhiều phân tích thấu đáo.

Ngoài lãi vay, thời gian vay, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu dự án NOXH. Tuy nhiên, một thông tin tích cực là từ 1.8, luật Nhà ở 2024 có hiệu lực, cho phép chủ đầu tư phân khúc này được miễn các thủ tục xác định giá, tiền sử dụng đất, thuê đất... Những quy định này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ cho các dự án bị ách tắc lâu nay. Bên cạnh đó, huy động thêm nguồn lực mới, DN mới tham gia lĩnh vực này bởi thực tế, nhiều đơn vị tâm huyết nhưng do thủ tục quá phức tạp, thậm chí còn nhiêu khê hơn cả nhà ở thương mại nên họ không mấy mặn mà. Giờ tháo cởi được những vấn đề này, vốn vào khu vực này sẽ nhiều hơn, chương trình 1 triệu căn NOXH mà Chính phủ đang quyết liệt thực hiện sẽ sớm tới đích hơn.