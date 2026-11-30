(GLO)- Là 1 trong 5 xã được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua chủ trương thành lập phường, Chư Sê đang tập trung duy tu, sửa chữa và nâng cấp hệ thống giao thông. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng phát triển đô thị.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Chư Sê và 4 xã Dun, Ia Pal, Ia Blang, Ia Glai, xã Chư Sê có địa bàn rộng. Với lợi thế nằm trên các trục giao thông huyết mạch như QL 14, QL 25 cùng mạng lưới đường liên xã, địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian đô thị.

Hệ thống giao thông do địa phương quản lý gồm 6 tuyến đường xã với tổng chiều dài 35 km, tỷ lệ bê tông, nhựa hóa đạt 100%; 95 tuyến đường đô thị dài 187,87 km; đường trục thôn dài 197,2 km, tỷ lệ cứng hóa đạt 100%.

Đường ngõ xóm dài 196,46 km, tỷ lệ cứng hóa đạt 83%. Trên địa bàn còn có 2 cầu đường bộ và 1 cầu treo dân sinh.

Hiện nay, một số tuyến đường liên xã, đường nội thị sau nhiều năm khai thác đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Tình trạng này tập trung ở một số tuyến kết nối trung tâm Chư Sê với các địa bàn lân cận.

Đường nội thị Chư Sê đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: N.D

Thường xuyên đi lại trên tuyến đường từ xã Ia Ko đến trung tâm Chư Sê để buôn bán, bà Lê Thị Thanh Thúy (thôn 3, xã Ia Ko) cho biết: Nhiều đoạn đường xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

“Đường hư hỏng khiến việc đi lại, buôn bán của người dân gặp khó khăn. Mong tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để bà con lưu thông an toàn, thuận lợi, nhất là khi vận chuyển, tiêu thụ nông sản” - bà Thúy bày tỏ.

Xác định giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Chư Sê tập trung duy tu, sửa chữa các tuyến đường liên xã, đường giao thông nông thôn và đường nội thị. Qua đó, từng bước cải thiện khả năng kết nối giữa trung tâm xã với các thôn, làng và vùng sản xuất.

Theo UBND xã Chư Sê, trong 2 năm 2025-2026, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương đã đầu tư xây dựng mới nhiều tuyến đường giao thông với tổng kinh phí trên 12,4 tỷ đồng.

Trong đó, tập trung đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Vinh Hà, làng Tào Roòng, làng Ia Pết cùng một số tuyến đường thôn, làng khác, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Từ đầu năm 2026, với nguồn vốn bảo trì hơn 6,4 tỷ đồng, địa phương tiếp tục duy tu, sửa chữa tuyến Chư Sê - Bờ Ngoong (đoạn từ ngã ba Cây Phượng đến ranh giới xã Chư Sê); tuyến từ đường Cách Mạng vào làng Pan và tuyến Chư Sê - Al Bá. Công tác sửa chữa cũng được triển khai tại đoạn QL 25 qua khu vực hồ Ia Pát, kết nối với QL 14.

Tuyến đường nội thị kết nối QL 25 bị xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: N.D

Ông Siu Sen (làng Pan) cho biết: Tuyến đường Chư Sê - Bờ Ngoong có vai trò quan trọng trong vận chuyển nông sản. Trước đây, nhiều đoạn đường hư hỏng, xuất hiện ổ gà gây khó khăn cho việc lưu thông. Sau khi được sửa chữa, người dân đi lại thuận tiện hơn.

Bên cạnh sửa chữa mặt đường, Ban Quản lý Công trình đô thị và Môi trường xã thường xuyên khơi thông cống rãnh, duy tu hệ thống thoát nước dọc các tuyến đường, góp phần hạn chế hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Trần Minh Triều - Chủ tịch UBND xã Chư Sê - cho hay: “Địa phương đang xây dựng lộ trình duy tu, sửa chữa hằng năm, ưu tiên những tuyến đường xuống cấp, có nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa lớn. Việc nâng cấp hệ thống giao thông không chỉ phục vụ đời sống người dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển khi Chư Sê trở thành phường”.