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Thời sự

HĐND tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 5 phường

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Ngày 20-10, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 386/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập các phường An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước thuộc tỉnh Gia Lai bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh.

Theo Nghị quyết, phường An Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã An Nhơn Tây với diện tích tự nhiên 75,50 km2 và quy mô dân số 21.095 người.

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Khu vực trung tâm xã Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Hân

Phường Chư Sê được thành lập trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã Chư Sê với diện tích tự nhiên 124,75 km2 và quy mô dân số 69.135 người.

Phường Phù Mỹ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã Phù Mỹ với diện tích tự nhiên 54,47 km2 và quy mô dân số 28.524 người.

Phường Tây Sơn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã Tây Sơn với diện tích tự nhiên 97,70 km2 và quy mô dân số 49.891 người.

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Một tuyến đường ở xã An Nhơn Tây. Ảnh: Nguyễn Hân

Cùng với đó là thành lập phường Tuy Phước trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã Tuy Phước với diện tích tự nhiên 53,37 km2, quy mô dân số 78.615 người.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

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