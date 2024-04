Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Tin liên quan Đak Pơ và Chư Pưh kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Trong quý I, vụ Đông Xuân 2023-2024, toàn huyện gieo trồng được hơn 2.399 ha, tăng 3,76% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 4.294 tỷ đồng, đạt 26,42% KH. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 31-3 là 22,504 tỷ đồng đạt 20,56% kế hoạch, tăng 6,86% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết đề ra.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; cơ sở trường lớp được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được bảo đảm kịp thời đầy đủ cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định pháp luật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng trong chỉ đạo, tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Trong quý I đã kết nạp được 30 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 30 đồng chí, đạt 15% so với Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải có giải pháp khắc phục, như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản còn nhiều bất cập. Các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tai nạn giao thông còn tăng cao, tội phạm trật tự xã hội, ma túy, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp. Việc tổ chức, triển khai thực hiện một số kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy còn chậm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lý Anh Sang đề nghị thời gian tới các cấp ủy, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao hiệu quả. Tập trung chỉ đạo phòng-chống hạn hán; chuyển đổi giống cây trồng phù hợp; phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chống cháy rừng, chống khai thác khoáng sản, tài nguyên trái phép; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai; quản lý nguồn vốn đầu tư công năm 2024; triển khai hiệu quả dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công các dự án. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ còn thiếu, song song với đánh giá, xem xét, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ của huyện…, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 đề ra.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã khen thưởng 9 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023); tặng giấy khen cho 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023.