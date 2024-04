Đak Pơ và Chư Pưh kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Trong quý I-2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Đak Pơ ước đạt trên 10,8 tỷ đồng, tương đương 32,89% Nghị quyết. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 100,48% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Hiện huyện đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công nhận làng Bung Bang-Hven (xã Yang Bắc) đạt chuẩn làng nông thôn mới. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo thông qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trực tiếp cơ sở. Trong quý, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 5 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Qua đó, đã kết nạp 12 đảng viên mới. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội bảo đảm hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các nội dung: Giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới; giải pháp phát huy hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận “Rau Đak Pơ”, tìm đầu ra ổn định cho cây rau; phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn; giải pháp đảm bảo an ninh học đường, phòng-chống bạo lực học đường; giải pháp nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo; giảm thiểu tình trạng thanh niên vùng dân tộc thiểu số vi phạm pháp luật; giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; công tác phát triển đảng viên, chất lượng sinh hoạt Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung đánh giá, nhìn nhận rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, từ đó bàn giải pháp để tháo gỡ, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể đối với từng chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, không vi phạm các quy định đảng viên không được làm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, cùng 6 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023).

*Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2024.

Trong quý I-2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực phấn đấu của của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở,tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Giá trị sản xuất quý I-2024 (theo giá so sánh 2010) đạt 1.048,61 tỷ đồng, tăng 10,39% so với cùng kỳ, đạt 20,23% Nghị quyết. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2023-2024 đạt 1.873,0 ha, đạt 101,74% kế hoạch đề ra. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác phòng-chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xảy ra. Công tác thú y, phòng-chống dịch bệnh gia súc gia cầm, bảo vệ thực vật, khuyến nông, thuỷ lợi được chú trọng triển khai đạt nhiều kết quả.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng, các cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, góp phần sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hiện có 6 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 6 đến 9 tiêu chí. Tổng kế hoạch vốn đầu tư-xây dựng cơ bản năm 2024 là là 89,418,8 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 27,946 tỷ đồng, đạt 31,3% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 127,456 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch tỉnh, đạt 26% kế hoạch huyện…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Trong 3 tháng đầu năm, đã kết nạp 19 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.741 đồng chí. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được tăng cường, củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo như: Tập trung chỉ đạo người dân thu hoạch vụ Đông Xuân 2023-2024 đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra, chuẩn bị các loại giống, vật tư, phân bón và phương tiện sản xuất chuẩn bị cho vụ mùa năm 2024 đạt kết quả cao, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có cấp ủy; quan tâm phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị ở các thôn, làng. Chỉ đạo kiên quyết xử lý các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, thường xuyên bám dân, bám cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 5 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền(2019-2023).