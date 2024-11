Chư Pưh vận động phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn tại cơ sở y tế

Phát động chiến dịch truyền thông vận động phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại cơ sở y tế. Ảnh: MINH CHÂU

Tham gia truyền thông có 150 người là thành viên tổ truyền thông cộng đồng, cộng tác viên dân số, hội viên, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở 2 thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc xã Ia Hrú.

Buổi truyền thông cung cấp những kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ được tham gia trò chơi trả lời các câu hỏi liên quan đến đối tượng, chính sách, các gói hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn; những kiến thức khi mang thai, sinh con an toàn, kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh.

Chiến dịch truyền thông góp phần nâng cao nhận thức về làm mẹ an toàn cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Ảnh: MINH CHÂU

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức truyền thông lưu động bằng xe loa, thông tin về gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em trên trục đường chính của huyện, đường liên xã, liên thôn trên địa bàn 7 xã, thị trấn triển khai Dự án 8.

Thông qua chiến dịch truyền thông giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen chưa phù hợp, xóa bỏ hủ tục lạc hậu ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Từ đó trở thành tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền cho chị em phụ nữ trên địa bàn tiếp cận tốt hơn những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thụ hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong cho mẹ và con ngay từ khi mang thai, trong khi đẻ và suốt thời kỳ hậu sản.

Sau lễ phát động, 6/7 xã, thị trấn nằm trong vùng triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” tiếp tục triển khai chiến dịch truyền thông cho hơn 400 đại biểu ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện (từ ngày 5 đến 8-11).