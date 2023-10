(GLO)- Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của 2 mẹ con và 1 người khác cùng trong một gia đình phải nhập viện nghi do ngộ độc sữa.

Khi xe do Nguyễn Duy Phương thuê chở 5,6kg ma túy tới khu vực trạm thu phí đường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết thì bị bắt quả tang.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Đức Lư, sinh năm 1955, nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Đắk Lắk về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

(GLO)- Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra, xác minh vụ việc một người đàn ông tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại ấp 3, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú).

(GLO)- Ngày 13-10, Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Sở Tài chính, đại diện các cơ quan truyền thông đã tiến hành họp để thực hiện tiêu huỷ hàng hóa theo quy định.

(GLO)- Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an các địa phương tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải và tài xế trên địa bàn tỉnh.