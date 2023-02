Báo Gia Lai vừa tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Đăng Hùng khiếu nại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Păh có hành vi sai trái trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông. Theo đơn phản ánh, gia đình ông Hùng sở hữu mảnh đất số 127, tờ bản đồ số 5, được Nông trường Cao su Chư Păh cấp năm 2005; địa chỉ thửa đất ở thôn 5, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh. Năm 2014, ông Hùng có làm giấy tờ về việc nộp tiền sử dụng đất theo hồ sơ Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số 3624/VPĐK ngày 22-5-2014 của Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Păh (nay đổi tên là Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Păh) sang Chi cục Thuế huyện Chư Păh (nay là Chi cục Thuế khu vực Chư Păh-Ia Grai). Tiếp đó, Chi cục Thuế Chư Păh đã tính thuế và có Thông báo số 64/T05-14/TB-CCT xác định nghĩa vụ tài chính của ông Hùng về số tiền sử dụng đất, phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân phải nộp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 127, tờ bản đồ số 5 với diện tích 383 m2 là hơn 23,5 triệu đồng. Nhưng do khó khăn về tài chính nên gần 8 năm, ông Hùng chưa đóng số tiền thuế nói trên.

Đến sáng 19-9-2022, ông Hùng làm lại thủ tục cấp quyền sử dụng thửa đất số 127 và bị phạt thêm hơn 25,1 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế mà ông Hùng phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 48,7 triệu đồng. Chiều cùng ngày, ông Hùng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp giấy thực hiện nghĩa vụ tài chính ở bộ phận một cửa của UBND huyện Chư Păh và nhận được giấy biên nhận hồ sơ với giao hẹn từ ngày 20-9 đến 21-10-2022 sẽ liên hệ để trả kết quả. Dù vậy, các ngày 18, 21 và 28-10, ông Hùng đã trực tiếp gặp nhân viên bộ phận một cửa hỏi thăm và được biết hồ sơ đang bị thất lạc. “Vì quá thời hạn trả kết quả nên tôi lên gặp anh Thịnh-Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Păh trình bày và được giải thích là thất lạc hồ sơ. Nguyên nhân là địa chỉ thường trú của tôi ở xã Ia Nhin, còn hồ sơ đất đai ở xã Nghĩa Hòa, gây nhầm lẫn. Anh Thịnh cũng hướng dẫn thủ tục đo đạc lại thửa đất số 127, tôi làm theo và nộp đơn ngày 28-10-2022. Ngày 4-11, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Păh cử cán bộ tên là Khánh xuống đo đạc, xác minh thửa đất số 127 và cho biết sẽ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 15 m ngang x 30 m dài. Tôi thống nhất với anh Khánh số liệu đã đo đạc. Đến ngày 15-11, tôi lên Chi nhánh hỏi thì được biết anh Khánh đã bàn giao hồ sơ cho một người khác tên Huệ và đã trình nhưng Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Păh Hoàng Anh Tuệ chưa ký hồ sơ. Tôi trực tiếp gặp anh Tuệ để hỏi nhưng bị quát mắng, bảo về nhà đợi. Tôi thực sự bức xúc bởi đã làm đầy đủ theo yêu cầu từ thủ tục đến việc đóng tiền thuế, trong khi Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Păh làm sai mà không giải thích rõ ràng, thích đáng”-ông Hùng bức xúc.

Không đồng tình trước cách làm của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, ông Hùng gặp Chủ tịch UBND huyện Nay Kiên tại một buổi tiếp công dân. “Tại buổi tiếp, nghe anh Thịnh-Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện nói diện tích đất hiện trạng của tôi mới đo đạc, phát sinh thì phải nộp thêm tiền vào Chi cục Thuế huyện, tôi đồng ý ngay. Tuy nhiên, đến ngày 28-11, tôi nhận thông báo trả hồ sơ từ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện bởi kích thước theo quy hoạch và thực tế thửa đất khác nhau”-ông Hùng cho hay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Anh Tuệ-Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Păh-cho biết: Trường hợp ông Nguyễn Đăng Hùng, Chi nhánh đã có buổi làm việc riêng và có văn bản trả lời cụ thể. Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản trả lời sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại nhưng ông Hùng không đồng tình. Cụ thể, theo Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 28-12-2012 của UBND huyện Chư Păh phê duyệt thì thửa đất ông Hùng đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực thôn 5, xã Nghĩa Hòa là lô số 23.

Theo kết quả đo đạc hiện trạng gia đình ông Hùng xác định ranh giới thửa đất khác với sơ đồ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND xã Nghĩa Hòa lập ngày 26-8-2013 và bản đồ chi tiết kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 28-12-2012 của UBND huyện Chư Păh phê duyệt điều chỉnh xây dựng thôn 5 có sai về vị trí, diện tích, hình thể. Do đó, hồ sơ đề nghị đo đạc, lập trích lục chính thửa đất của ông Hùng không đủ điều kiện để giải quyết. Còn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hùng có những mâu thuẫn: không có giấy tờ chuyển nhượng giữa bà Hường bán cho ông Hùng mà chỉ có đơn xác nhận của UBND xã Nghĩa Hòa với diện tích là 450 m2 (gồm 100 m2 đất ở, 350 m2 đất trồng cây lâu năm); không khớp với đơn kê khai là 383 m2 đất ở. Giấy tờ mua bán thửa đất không rõ do ông Hùng hay bà Hường giữ hoặc đã bị mất nên không minh chứng được việc mua bán. Ông Hùng kê khai sử dụng mục đích chính năm 2003, biên bản thẩm tra của xã Nghĩa Hòa làm nhà ở năm 2003 nhưng đơn xác nhận của xã là làm nhà năm 2008. Trong đơn xác nhận, ông Hùng mô tả thửa đất gia đình giáp 2 con đường quy hoạch, còn vị trí thửa đất xã xác lập chỉ giáp 1 tuyến đường quy hoạch… Như vậy, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hùng chưa đảm bảo để trình UBND huyện xem xét cấp.

Ông Hoàng Anh Tuệ-Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chư Păh: “Thời gian giải quyết hồ sơ của ông Hùng kéo dài là do phải tìm kiếm hồ sơ lưu trữ từ năm 2014, không có chuyện thất lạc hay nhũng nhiễu. Cá nhân tôi hay nói to chứ không hề có lời lẽ xúc phạm ông Hùng. Hôm ấy mời ra khỏi phòng làm việc của mình là do ông Hùng đưa tiền và nói làm giúp hồ sơ, tôi không nhận, chứ không hề đuổi, hách dịch”.