Cấp căn cước công dân: “Về đích” trước thời hạn

Dốc toàn lực cho chủ trương lớn

Ngày 8-9-2020, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 389/KHBCA-C06 về việc triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Đây là chủ trương lớn về cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, ngay từ đầu năm 2021, Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang-thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với phương châm “Hết việc chứ không hết giờ”, “Đi từng nhà, rà từng người, soát từng trường dữ liệu”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được cấp CCCD thay thế cho chứng minh nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng lớn, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã rà soát di biến động của công dân, từ đó có nhiều cách làm hay, phù hợp với tình hình từng địa bàn, khu vực để xây dựng các phương án thu nhận hồ sơ hiệu quả. Ngoài 18 tổ cấp CCCD cố định, lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố còn thành lập các tổ lưu động đi từng ngõ, gõ từng nhà, thuyết phục, vận động người dân làm CCCD.

Thiếu tá Đoàn Tuấn Anh-Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an huyện Đak Đoa) thông tin: Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào năm 2021 và đầu năm 2022 khiến người dân e ngại nên hạn chế việc đi làm CCCD. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn nghĩ chứng minh nhân dân còn hiệu lực nên chưa cần thiết phải làm CCCD dẫn tới khó khăn trong việc thu nhận hồ sơ. Tuy nhiên, trong hơn 2 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã nỗ lực thực hiện chiến dịch cấp CCCD, kể cả ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật. Bên cạnh đó, các tổ cấp CCCD lưu động đã đến tận thôn, làng để tuyên truyền, vận động; đồng thời, đến tận nhà làm CCCD cho những trường hợp tâm thần, già yếu, ốm đau, bệnh tật trên tinh thần không bỏ sót trường hợp nào.

Ngoài ra, lực lượng Công an huyện quyết tâm thực hiện làm sạch 100% dữ liệu đối với các trường hợp chết nhưng chưa làm thủ tục khai tử, xóa khẩu, trường hợp trùng dữ liệu DC01, trường hợp đã làm CCCD nhưng số CCCD trên thẻ khác số định danh cá nhân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp sai cấu trúc định danh cá nhân… Đến nay, Công an huyện đã hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện tại địa phương.

Tương tự, hơn 2 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang không quản ngại gian khổ đến tận các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phối hợp cùng Công an xã, thị trấn tăng cường công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn. Công an huyện cũng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang-thiết bị để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD và mã định danh điện tử cho công dân đang cư trú trên địa bàn. Đặc biệt, với diện tích rộng, người dân các xã vùng sâu, vùng xa thường sản xuất, sinh sống ngay tại rẫy nên các tổ cấp CCCD lưu động phải băng rừng, lội suối đến tận nương rẫy tuyên truyền, vận động và làm thủ tục cấp CCCD cho người dân.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên-Trưởng Công an xã Krong (huyện Kbang) chia sẻ: Phần lớn dân số của xã là người Bahnar, một bộ phận người dân thường xuyên ở lại rẫy xa. Đối với những trường hợp này, Công an xã đã đến tận nơi để tuyên truyền, vận động hoặc trực tiếp chở người dân đến địa điểm làm CCCD. Những trường hợp người già neo đơn, người tàn tật, người mắc bệnh không có khả năng đi lại, tổ cấp CCCD lưu động trực tiếp đến nhà để hỗ trợ. Với những công dân không có mặt tại địa phương, Công an xã chủ động liên hệ với gia đình, người thân vận động họ tranh thủ dịp lễ, Tết, ngày nghỉ để đến cơ quan Công an làm CCCD…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các địa phương đã triệt để tận dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội Facebook, Zalo để tuyên truyền cho người dân về những tiện ích trong việc sử dụng CCCD; thời gian, địa điểm, những giấy tờ cần mang theo khi làm thủ tục cấp CCCD. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng túc trực 24/24 giờ để cấp CCCD cho người dân, học sinh, sinh viên ở xa về địa phương trong thời gian nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần.

Vượt khó để “về đích”

Trong quá trình thực hiện chiến dịch cấp CCCD, Công an tỉnh đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm để có nền tảng vững chắc trong vận hành Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Chiến dịch cấp CCCD được đánh giá là có khối lượng công việc lớn, không dễ thực hiện.

Tuy nhiên, xác định việc hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD là nhiệm vụ chính trị quan trọng phục vụ đắc lực tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm 90 ngày đêm (từ ngày 2-10-2022 đến hết tháng 12-2022) triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và đẩy mạnh thực hiện Đề án 06.

Thượng tá Bùi Tiến Dũng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Tính đến ngày 22-6-2023, toàn tỉnh đã cấp được 1.236.127 CCCD cho người dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao, sớm hơn 38 ngày so với thời hạn quy định. Để có được thành tích này, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội toàn tỉnh đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, tổ chức cấp CCCD cả ngày và đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn nhận được sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự hợp tác của người dân trong công tác cấp CCCD.

“Thời gian đến, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục duy trì nhiệm vụ cấp CCCD cho số công dân phát sinh mới đến độ tuổi; số biến động trở về và rà soát trạng thái biến động đúng thực tế như số công dân đi ngoài tỉnh, số công dân đi nước ngoài, số đi tù về... Đồng thời, tiếp tục triển khai nhiệm vụ cấp định danh điện tử, tổ chức tuyên truyền người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã được Bộ Công an phê duyệt để sử dụng trong các giao dịch dân sự”-Thượng tá Dũng thông tin thêm.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương duy trì thường xuyên việc cấp CCCD gắn chip gắn với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; làm tốt vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.