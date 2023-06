An Khê “về đích” sớm kế hoạch cấp căn cước công dân

Vì dân phục vụ

Anh Phan Văn Quỳ (tổ 5, phường An Phú) kể: “Mẹ tôi là Trần Thị Trầm (SN 1935) có hộ khẩu ở xã Xuân An, thị xã An Khê. Từ năm 2005 đến nay, vợ chồng tôi đón mẹ về ở cùng. Thời gian qua, gia đình bận việc, mẹ tôi già yếu không thể đến trụ sở xã làm CCCD được. Không quản đường xa, cán bộ Công an xã Xuân An mang theo trang-thiết bị đến nhà làm thủ tục cấp CCCD cho mẹ tôi. Gia đình cảm ơn các anh Công an rất nhiều”.

Thiếu tá Phạm Ngọc Hòa-Trưởng Công an xã Xuân An-cho hay: Xã có 969 hộ với 3.988 khẩu. Quá trình thu thập dữ liệu dân cư và cấp CCCD có sự biến động nhất định, có trường hợp 2-3 địa phương thu thập dữ liệu của cùng 1 công dân gây khó khăn cho việc làm sạch dữ liệu, cấp CCCD. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa nhận thức được ý nghĩa, tác dụng của CCCD nên ít chú tâm thực hiện. Nhiều công dân mắc bệnh hiểm nghèo, tâm thần đang điều trị tại các bệnh viện dẫn đến khó khăn trong việc cấp CCCD.

“Song song với việc báo cáo cấp trên về những khó khăn, vướng mắc để có sự chỉ đạo và hỗ trợ, Công an xã phân công cán bộ, chiến sĩ tập trung rà soát, đối chiếu để đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong quá trình triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Một người làm việc bằng 2, bằng 3 người, hết việc không hết giờ”. Công an xã cũng đã lập các tổ công tác đến từng nhà dân để làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, bệnh tật không tự đi lại được.

Nổi bật là đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã tổ chức “Ngày hội toàn dân chuyển đổi số”, thành lập mô hình “Dịch vụ công trực tuyến”. Đây là các hình thức tuyên truyền hiệu quả về công tác cấp CCCD nói riêng và thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) nói chung. Nhờ đó, đến ngày 11-4-2023, Xuân An đã hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện; là đơn vị cấp xã thứ 2 của tỉnh hoàn thành công tác cấp CCCD”-Thiếu tá Hòa chia sẻ.

Còn Trung tá Phạm Thế Hà-Trưởng Công an phường An Phước thì cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên và các văn bản hướng dẫn, đôn đốc của Trưởng Công an thị xã An Khê, Công an phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội, tổ dân phố phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định Luật Cư trú năm 2020, tiện ích của CCCD có gắn chip điện tử. Công an phường phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thị xã) lập kế hoạch, phương án phù hợp, linh hoạt tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD bằng cả 2 hình thức lưu động và cố định.

Những hồ sơ không đối khớp thông tin trên cơ sở dữ liệu dân cư, Công an phường xác minh, chỉnh sửa bằng phương pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất phục vụ công tác cấp CCCD, hoàn thành nhanh chóng nhất cho công dân. “Đến ngày 9-4-2023, phường An Phước đã hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, là đơn vị cấp xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành công tác cấp CCCD”-Trưởng Công an phường An Phước phấn khởi nói.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trước 31-7-2023 và Kế hoạch số 2605/KH-CAT-PC06 ngày 4-10-2022 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã đã vượt qua mọi khó khăn, không quản ngại ngày đêm, quán triệt phương châm “Đi từng nhà, rà từng người, soát từng trường dữ liệu”; tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, trang-thiết bị kỹ thuật; huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở vận động người dân đăng ký cấp CCCD…

Đặc biệt, Công an thị xã triển khai hiệu quả mô hình “Ngày thứ 5 cơ sở”. Theo đó, định kỳ hàng tuần, theo địa bàn được phân công, lãnh đạo Công an thị xã trực tiếp xuống địa bàn các xã, phường để chỉ đạo, đôn đốc và cùng cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.

“Cùng với quyết tâm, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ, Công an thị xã đã hoàn thành sớm chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện. Đến ngày 14-5-2023, Công an thị xã An Khê đã hoàn thành thu nhận 60.012/60.107 hồ sơ CCCD cho công dân đủ điều kiện, các trường hợp còn lại không thể thu nhận được do già yếu, bệnh tật, tâm thần, chấp hành án phạt tù…”-Trưởng Công an thị xã An Khê thông tin.

Ngày 31-5 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định khen thưởng tập thể Công an thị xã An Khê, Công an xã Xuân An và Công an phường An Phước vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020. Phát biểu tại lễ trao thưởng, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Đây là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã An Khê nói riêng, Công an tỉnh nói chung trong việc thực hiện hiệu quả Đề án 06, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, phục vụ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.