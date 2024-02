Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo bán thực phẩm chức năng qua mạng

Theo đó, qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Kon Tum xác định: Thông qua hội nhóm trên zalo, telegram bán thực phẩm chức năng điều trị xương khớp, đối tượng Dương Văn Thái (SN 2000, trú tại Đội 10, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) biết được thông tin khách hàng trước đây đã mua thuốc điều trị xương khớp nên lưu lại.

Sau đó, Thái cùng với Ngô Văn Thức (SN 2000), Ngô Văn Thế (SN 2002) và Ngô Văn Giáp (SN 2004) cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sử dụng các số điện thoại 0374.281.221, 0869.071.847, 0398.696.145 gọi điện đến khách hàng để tư vấn bán thuốc với tên gọi "Thập nhất lão lão". Giá bán loại thuốc này là từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/hộp, hình thức thanh toán là nhận hàng mới trả tiền.

Để tạo sự tin tưởng của khách hàng, những đối tượng này tự giới thiệu bản thân là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên về y học cổ truyền của Bộ Y tế và cam kết các chính sách hỗ trợ đối với người bệnh điều trị lâu không khỏi, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, người già neo đơn. Các đối tượng này còn đưa ra hình thức hỗ trợ cho các bệnh nhân chế độ bảo hành bảo hiểm có 2 quyền lợi: bảo hành sức khỏe trong vòng 5 năm, trong 5 năm được nhận thuốc miễn phí; bảo hành bảo hiểm được hỗ trợ hoàn trả lại chi phí 80% số tiền trước kia đã bỏ ra để mua thuốc.

Khi bị hại đã tin tưởng và đồng ý mua, các đối tượng sẽ yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào những tài khoản Ngân hàng MB Bank tên là Pham Ha Linh, Ngo Van Thuc, Nguyen Thi Anh Tho và Ngân hàng Viettin Bank tên Ngo Van Thuc để làm các thủ tục hồ sơ. Với thủ đoạn như trên các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của một số người dân trên địa bàn TP. Kon Tum.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ đề nghị Phòng Văn hóa-Thông tin huyện và Công an các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến phương thức, thủ đoạn phạm tội, số điện thoại và số tài khoản trên để người dân chủ động phòng ngừa trước loại tội phạm lừa đảo này. Mặt khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ cũng thông báo ai là bị hại trong vụ án nói trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum hoặc liên hệ trực tiếp qua điều tra viên Vũ Thanh Hải, số điện thoại 0979.131.787 để được hướng dẫn, giải quyết.