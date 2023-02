Cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng ấn phẩm Báo ảnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang-cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân Đinh Thị Thuận (SN 1973, trú tại làng Muôn, xã Đông, huyện Kbang), người mất tích 4 ngày được phát hiện tử vong dưới sông Ba vào chiều 6-2, không có dấu hiệu tác động của ngoại lực trên cơ thể. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân là do bị đuối nước.

(GLO)- Tối 6-2, Chủ tịch UBND xã Ia Tô (huyện Ia Grai) Trịnh Việt Hùng-cho biết: Vào khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, tại kho chứa phế liệu của gia đình ông Phạm Văn Quang (SN 1968, trú thôn 3, xã Ia Tô) xảy ra vụ hỏa hoạn. Xã thông báo với Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và cử lực lượng phối hợp khống chế vụ cháy.

(GLO)- Việc kết nghĩa giữa Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) với làng Huynh Đak (xã Kông Yang) không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.