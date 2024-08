Cá voi săn mồi tại vùng biển Gành Đá Đĩa

Ngày 3.8, anh Ngô Văn Duy (20 tuổi, ở H.Tuy An, Phú Yên) cho biết, khoảng 6 giờ cùng ngày, khi anh di chuyển trên ghe đánh lưới tại vùng biển xã An Ninh Đông (H.Tuy An) đã bắt gặp hai chú cá voi nhào lộn, săn mồi tại vị trí cách danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa khoảng 1 hải lý.

"Ở khoảng cách gần, hai con cá voi này nhìn rất lớn. Trong hơn 5 phút, cặp cá voi thay nhau đớp mồi, sau đó ngụp lặn xuống biển. Quá thích thú nên tôi đã dùng điện thoại để quay lại", anh Duy nói.

Theo anh Duy, mỗi con cá voi có chiều dài khoảng hơn 10 m.

Trung tá Phạm Văn Chung, Chính trị viên phó Đồn biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên), cho biết ngay sau khi nhận được tin báo cá voi xuất hiện tại vùng biển gần Gành Đá Đĩa, đơn vị đã cử chiến sĩ đến hiện trường để tuyên truyền người dân không được tiếp cận quá gần cá voi, cũng như gây tác động đến môi trường sinh sống của loài cá này.

Theo ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên, hai con cá voi này có thể đi theo đàn hoặc gồm một con đực và con cái. Khi cá voi xuất hiện ở vùng biển nào thì ở đó môi trường rất tốt, nguồn lợi thức ăn phong phú, dồi dào. Cá voi liên tục xuất hiện tại các vùng biển ở Phú Yên trong thời gian gần đây là điều đáng mừng.

Tháng 7 vừa qua, ngư dân cũng nhiều lần bắt gặp cá voi liên tục xuất hiện tại vùng biển Mũi Điện (TX.Đông Hòa, Phú Yên) để săn mồi.

Theo Trần Bích Ngân (TNO)