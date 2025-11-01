Ca sĩ Siu Black xuất viện

(GLO)- Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ngày 1-11, ca sĩ Siu Black đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện.

Bác sĩ CKII Bùi Trường Giang- Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn đồng thời là Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho hay: Trước đó, ngày 27-10, ca sĩ Siu Black nhập viện điều trị và được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị tích cực theo phác đồ phù hợp.

Ca sĩ Siu Black (cầm hoa) chụp ảnh lưu niệm cùng y bác sĩ trước khi xuất viện. Ảnh: ĐVCC

Trong suốt thời gian nằm viện, sức khỏe của nữ ca sĩ được theo dõi sát sao, đồng thời nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế. Qua 5 ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của Họa Mi Tây Nguyên đã chuyển biến tốt, ổn định và được xuất viện.

Chia sẻ tại thời điểm xuất viện, ca sĩ Siu Black và gia đình bày tỏ sự hài lòng và biết ơn đối với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

“Tôi thật sự cảm ơn các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Suốt những ngày điều trị, tôi cảm nhận được sự tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của mọi người, tôi đã hồi phục nhanh chóng hơn mong đợi”- ca sĩ Siu Black chia sẻ.