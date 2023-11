Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri

(GLO)- Báo Gia Lai là 1 trong 3 tập thể vừa được UBND tỉnh quyết định tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

(GLO)-Ngày 23-11, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, bảng led điện tử trước cổng của 2 trường học trên địa bàn thành phố bất ngờ bị thay đổi, chạy dòng chữ phản cảm. Hiện lực lượng Công an tỉnh đã xác định được người thực hiện hành vi này là một học sinh.

(GLO)- *Bạn đọc N.T.T. (thị xã An Khê) hỏi: Từ năm 2020 đến 2022, bà L.T.B.B. ở cùng địa phương có vay tiền tôi nhiều lần với tổng số tiền 600 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận 2%/tháng. Khi vay, tôi có tìm hiểu về hoàn cảnh kinh tế của bà B. và biết bà này có đứng tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

(GLO)- Ngày 15-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện thăm, tặng quà 5 nạn nhân và gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

*Bạn đọc T.C.A. (thị xã An Khê) hỏi: Tôi có căn nhà do cha mẹ tặng cho, nằm ở phía sau căn nhà của em ruột tôi là T.C.B. Để đi ra đường công cộng, gia đình tôi phải đi qua phần đất cặp nhà của B; phần đất này vẫn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do B. đứng tên.