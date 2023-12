Binh chủng Công binh kiểm tra Đội rà phá bom mìn của Xí nghiệp Khảo sát thiết kế

Đoàn kiểm tra do Đại tá Hà Huy Khánh-Phó tư lệnh Binh chủng Công binh làm trưởng đoàn.

Trong 3 năm thực hiện nhiệm vụ theo chứng chỉ năng lực số 158/CCNL-BQP, Đội rà phá bom mìn, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định về rà phá bom mìn của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Hàng năm, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho Đội rà phá bom mìn và các đối tượng có liên quan chặt chẽ, đúng quan điểm, phương châm, các mối kết hợp trong huấn luyện. Kết hợp tốt giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm cho mọi cán bộ, nhân viên của Đội nắm chắc lý thuyết, thuần thục động tác, kỹ năng thực hành.

Tổ chức giám sát thi công và thi công cho 10 dự án với giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn coi trọng công tác an toàn, chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc an toàn trong rà phá bom mìn, vật liệu nổ, bảo đảm không bỏ sót tín hiệu và an toàn tuyệt đối về người, trang bị.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, sổ sách, biên chế, trang bị và hành động của Đội rà phá bom mìn trên thực địa, thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Hà Huy Khánh-Phó tư lệnh Binh chủng Công binh ghi nhận những nỗ lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng thời yêu cầu Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và Binh đoàn 15 khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót được các thành viên đoàn kiểm tra chỉ ra. Tập trung làm tốt công tác huấn luyện, xem đây nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Tiến hành kiểm định máy móc, trang bị chặt chẽ. Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cấp đổi chứng chỉ theo quy định và đúng tiến độ thời gian...