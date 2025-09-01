Bệnh nhân nghèo Gia Lai trọn niềm vui trong dịp lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn tại Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã và đang giúp người bệnh có thêm điều kiện điều trị và hưởng niềm vui đón chào ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Một trong những hoạt động ý nghĩa dịp này là sự kiện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vào ngày 29-8 vừa qua.

Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành Bếp ăn tình thương. Ảnh: Như Nguyện

Bếp ăn tình thương tại Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) được thành lập nhờ sự chung tay của nhiều tấm lòng nhân ái với mục tiêu góp phần sẻ chia những bữa cơm ấm áp, miễn phí đến bệnh nhân khó khăn. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự lan tỏa của phong trào nhân đạo, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho người bệnh trên hành trình điều trị.

Ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, cho biết: Đây là công trình có ý nghĩa vô cùng sâu sắc và nhân văn góp phần chung tay hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Công trình có sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm, tình nguyện viên và sự ủng hộ của người dân trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là bếp ăn tình thương thứ 16 mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh thành lập.

Ngay trong chiều 29-8, Bếp ăn tình thương cũng đã nấu và trao 250 suất ăn miễn phí đến các bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

“Đặc biệt sau hợp nhất tỉnh, nhằm giúp các bệnh nhân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, Hội đã vận động thành lập Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và khánh thành vào dịp cả nước đón chào sự kiện lịch sử 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tại lễ khánh thành Bếp ăn tình thương, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng kinh phí, hiện vật cho Quỹ “Đỏ lửa bếp ăn” trị giá 130 triệu đồng gồm: 40 triệu đồng trang bị dụng cụ bếp, 2 tấn gạo trị giá 30 triệu đồng và quỹ dự phòng 60 triệu đồng. Đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng 10 phần quà (mỗi phần quà gồm 100.000 đồng tiền quà, 400.000 đồng tiền mặt và 1 cái chăn) đến 10 bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai”-Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết thêm.

Ngay trong chiều 29-8, Bếp ăn tình thương cũng đã nấu và trao tặng 250 suất ăn miễn phí đến các bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Nhận suất ăn miễn phí, ông Lã Văn Thiệu, xã Pờ Tó (hiện đang điều trị bệnh tại Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân) chia sẻ: Những bữa cơm thiện nguyện không chỉ giúp bệnh nhân có suất ăn dinh dưỡng mà còn góp phần động viên, hỗ trợ người bệnh an tâm điều trị. Tôi cũng như nhiều bệnh nhân khác rất vui và xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ.

Các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí, hiện vật cho Bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Được nhận suất quà và suất ăn miễn phí dịp này, anh Kpuih Huynh (làng Siu, xã Ia Pia, điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình) cho hay: Tôi bị tai nạn xe dẫn đến phải cắt bỏ bàn tay bên phải. Dù có bảo hiểm y tế nhưng chi phí sinh hoạt, ăn uống trong thời gian nằm viện cũng tốn kém rất nhiều.

“Hôm nay, được nhà hảo tâm tặng quà, được hỗ trợ suất ăn miễn phí từ bếp ăn tình thương giúp tôi bớt một phần chi phí và để dành tiền để chữa bệnh”- anh Kpuih Huynh bộc bạch.

Bà Nguyễn Kim Hồng-đại diện tổ chức thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương (TP. Hồ Chí Minh) thông tin: 10 năm qua, chúng tôi luôn đồng hành với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trong các hoạt động an sinh xã hội. Biết tin Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương nên tôi đến hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng, chia sẻ với bệnh nhân nghèo, khó khăn tại tỉnh.

Ngoài ra, dịp này, tổ chức thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương cũng ủng hộ 5 hệ thống lọc nước tinh khiết công suất 250 lít/giờ tại địa bàn tỉnh, giá trị công trình 400 triệu đồng góp phần cung cấp nước sạch cho người dân vùng khó.

Các phần quà thiết thực góp phần hỗ trợ và mang lại niềm vui cho các bệnh nhân nghèo, khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong 2 ngày (30 và 31-8), được sự ủy quyền của nhà hảo tâm, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cũng đã trao 232 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt) đến các bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Tổng giá trị chương trình là 116 triệu đồng, qua đó góp phần hỗ trợ thiết thực, động viên bệnh nhân nghèo, khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có thêm điều kiện điều trị bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai-nhấn mạnh: Trước đây, bệnh viện có Tổ công tác xã hội với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh nhân nghèo khó khăn. Tuy nhiên, với việc khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sẽ giúp việc hỗ trợ người bệnh được hiệu quả hơn.

Tình nguyện viên tại Bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chuẩn bị các suất ăn miễn phí. Ảnh: Như Nguyện

Trong đó, bếp ăn sẽ kết nối tình yêu thương của các nhà hảo tâm trên địa bàn, mang lại những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, giúp họ có thêm bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày góp phần hỗ trợ việc điều trị, hồi phục sức khỏe tốt hơn. "Chúng tôi mong muốn các tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để bếp ăn đỏ lửa hàng ngày phục vụ bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh"-bác sĩ Nguyễn Thành Công nói.