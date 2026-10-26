Bầu cử Serbia: Phong trào sinh viên tạo bước ngoặt sau thảm kịch nhà ga

(GLO)- Ngày 25-10, cuộc bầu cử Serbia ghi nhận bước ngoặt khi cựu Tổng thống Aleksandar Vucic thừa nhận thất bại trước liên danh được phong trào sinh viên hậu thuẫn. Kết quả này diễn ra sau gần 2 năm biểu tình bắt nguồn từ vụ sập mái che nhà ga Novi Sad, khiến 16 người thiệt mạng.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 25-10, ông Aleksandar Vucic thừa nhận liên danh “Danh sách Sinh viên” đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Dựa trên kết quả sơ bộ, ông cho biết liên danh này dự kiến có 135-140 ghế trong Quốc hội gồm 250 thành viên, trong khi Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông có khoảng 105 ghế.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố từ chức trong cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống ở Belgrade ngày 27-9-2026. Ảnh: AFP

Cuộc bỏ phiếu thu hút đông đảo cử tri, với những hàng người chờ bên ngoài các điểm bầu cử tại nhiều thành phố và thị trấn.

Theo các tổ chức thăm dò và cơ quan bầu cử, tỷ lệ tham gia đạt gần 70%. Ông Vucic từng giữ cương vị Thủ tướng từ năm 2014 - 2017, sau đó đảm nhiệm chức vụ Tổng thống cho đến khi từ chức hồi tháng 9-2026.

Nguồn gốc của bước chuyển trên chính trường Serbia là vụ sập mái che nhà ga Novi Sad hồi tháng 11-2024, khiến 16 người thiệt mạng.

Thảm kịch làm dấy lên các cuộc biểu tình yêu cầu điều tra minh bạch và xác định trách nhiệm.

Những người tham gia cho rằng vụ việc có liên quan đến tham nhũng. Từ yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong sự cố, phong trào dần chuyển sang đòi tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Các cuộc tuần hành do sinh viên khởi xướng sau đó mở rộng, có thời điểm thu hút hàng trăm nghìn người, trở thành một trong những đợt biểu tình lớn nhất tại Serbia kể từ năm 2000.

Ngày 27-9-2026, ông Vucic tuyên bố từ chức Tổng thống để tham gia cuộc đua giành vị trí Thủ tướng trong cuộc bầu cử ngày 25-10. Ông là ứng cử viên Thủ tướng của SNS.

Sau tuyên bố nhận thất bại của ông Vucic, hàng chục nghìn người xuống đường tại thủ đô Belgrade để ăn mừng. Các đại lộ trung tâm đông kín người, khiến hoạt động giao thông và tàu điện bị gián đoạn.

Về đối ngoại, lực lượng giành ưu thế trong cuộc bầu cử sẽ phải xử lý quan hệ với EU, đối tác thương mại lớn nhất của Serbia, Trung Quốc, nhà đầu tư quan trọng và Nga, đồng minh truyền thống và cũng là nguồn cung khí đốt chủ yếu của nước này.