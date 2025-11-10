Bão số 14 vào biển Đông, Gia Lai yêu cầu quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi

(GLO)- Trước sức ảnh hưởng của bão số 14 (FUNG-WONG) trên biển Đông, tại Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 10-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi diễn biến, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Sáng sớm ngày 10-11, bão FUNG-WONG đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Hồi 13 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ các tàu thuyền ra khơi. Ảnh: P.V

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 5 - 8m, vùng gần tâm bão 8 - 10m. Biển động dữ dội.

Thực hiện Công điện số 29/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 10-11-2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão trên Biển Đông; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển; Tổng Biên tập Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Vĩ tuyến 15,50N - 21,50N; phía Đông kinh tuyến 116,00E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.