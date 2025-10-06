Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (6-11), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ ngày 6-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 08h00 ngày 06/10/2025

Trong sáng 6-10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m, biển động. Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ sáng 6-10 đến hết đêm 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Khu vực Hà Nội cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.