Bảo hiểm xã hội khu vực XXIII chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng kịp thời cho người hưởng

(GLO)- Thông qua mô hình “Tiếng kẻng an ninh” và “Camera an ninh”, xã Hòa Phú (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) không chỉ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về an ninh trật tự mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.