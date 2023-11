Báo Gia Lai là 1 trong 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

(GLO)-

Chiều 19-11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa tìm thấy thi thể một nam sinh học lớp 8 bị đuối nước tại bàu Cây Cui (thuộc thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê).