Nhìn lại chặng đường 76 năm truyền thống, từ một tờ báo in trên bản đá, phát hành vài chục bản với khuôn khổ rất hạn chế, đến nay, Báo Gia Lai đã in trên công nghệ hiện đại, công nghệ điện tử bao gồm nhiều loại hình: Gia Lai điện tử, Gia Lai hàng ngày, Gia Lai cuối tuần và Báo ảnh Gia Lai. Bên cạnh đó, hàng tháng, Báo Gia Lai còn phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam biên dịch, in ấn Bản tin Dân tộc và Miền núi của Thông tấn xã Việt Nam bằng 2 ngôn ngữ Bahnar và Jrai, mỗi tiếng 1 kỳ/tháng. Đây là thời kỳ Báo Gia Lai có nhiều ấn phẩm nhất, nội dung và hình thức tờ báo đã đổi mới đáng kể, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Chị Nguyễn Thị Diễm-giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) không chỉ là bạn đọc trung thành mà còn là cộng tác viên tích cực của Báo Gia Lai. Chị tâm sự: “Tôi nhận thấy Báo Gia Lai như một thư viện thông tin tổng hợp mọi phương diện của tỉnh nhà. Điều đó thể hiện rõ qua nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin số trong sự khắt khe, chọn lọc của bạn đọc. Với đa dạng góc cạnh cuộc sống, chuyển tải những thông điệp nhân văn, những câu chuyện dung dị, đời thường…, nhiều bài báo không chỉ là thông tin mà còn hàm chứa đủ cung bậc cuộc sống. Có thể thấy, sức sống của Báo Gia Lai chính là niềm tin yêu từ bạn đọc. Là một độc giả yêu quý Báo, tôi mong muốn Báo Gia Lai ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng với sự kỳ vọng của bạn đọc trong và ngoài tỉnh để khi mở trang báo Gia Lai, độc giả vẫn luôn nguyên vẹn cảm xúc hồi hộp, vững tin mỗi ngày”.

Không chỉ nâng cao chất lượng tác phẩm, thời gian qua, Báo Gia Lai còn tích cực trong đổi mới giao diện điện tử theo hướng hiện đại, phù hợp với thị hiếu của bạn đọc. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chị Phạm Thị Huệ-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) thường xuyên cập nhật thông tin trên Gia Lai điện tử. Với chị đây là kênh thông tin chính thống vô cùng hữu ích, giúp chị có thể cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi cũng như học tập những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội để áp dụng tại địa phương.

Nói về giao diện mới của Gia Lai điện tử, chị Huệ cho hay: “Việc đổi mới là cần thiết để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của bạn đọc. Với giao diện mới, các chuyên mục được bố trí khoa học, dễ tìm kiếm và đa dạng hơn; các thông tin nóng hổi, chất lượng và hấp dẫn được bố trí ở các vị trí thuận lợi, giúp kích thích và tăng nhu cầu đọc sâu với bạn đọc. Đặc biệt, mục Giá cả thị trường đáp ứng được nhu cầu của bà con nông dân. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để Báo Gia Lai tăng lượng bạn đọc thường xuyên”.

Mặc cho sự phát triển như vũ bão của công nghệ, của thông tin mạng, được “nhâm nhi” một tờ báo giấy vào mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều độc giả. Vì lẽ đó mà Báo Gia Lai không ngừng cải tiến chất lượng cũng như hình thức, nhất là ấn phẩm Gia Lai cuối tuần.

Nhiều năm nay, ông Đỗ Ngọc Thạch (tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đều đón đọc báo Gia Lai mỗi ngày, trong đó đặc biệt yêu thích tờ cuối tuần vì hình thức bắt mắt, nội dung phong phú, nhẹ nhàng, hấp dẫn. Qua theo dõi, thời gian gần đây, ông nhận thấy tờ báo đã có sự cải tiến rõ rệt về thiết kế trang bìa theo từng chủ đề, chủ điểm hàng tuần giúp tờ báo cuốn hút hơn.

“Bên cạnh theo dõi thông tin thời sự về tình hình trong tỉnh và thành phố; sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trên các lĩnh vực, tôi còn thích đọc chuyên mục “Bút ký-Phóng sự” trên Gia Lai cuối tuần. Qua ngòi bút sắc sảo, văn phong tinh tế, các nhà báo đã tái hiện lại hơi thở cuộc sống; những sự việc, sự kiện mang dấu ấn lịch sử hay đơn giản là một tấm gương bình dị, cao đẹp giữa đời thường. Với bề dày lịch sử và truyền thống tốt đẹp của mình, tôi mong rằng Báo Gia Lai sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà và trở thành kênh thông tin hữu ích của bạn đọc gần xa”-ông Thạch bộc bạch.