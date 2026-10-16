Báo động số ca sa sút trí tuệ toàn cầu: Có thể lên gần 25 triệu ca mỗi năm

(GLO)- Số ca sa sút trí tuệ mới trên toàn cầu được dự báo tăng từ 11,4 triệu ca năm 2023 lên 24,7 triệu ca mỗi năm vào năm 2050, đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống y tế và công tác chăm sóc người cao tuổi.

Một nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Australia dẫn đầu cảnh báo số ca sa sút trí tuệ mới trên toàn cầu có thể tăng hơn gấp đôi vào năm 2050, trong bối cảnh dân số thế giới ngày càng già hóa. Xu hướng này làm gia tăng áp lực đối với hệ thống y tế, dịch vụ chăm sóc dài hạn và gia đình người bệnh.

Một nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Australia dẫn đầu cảnh báo số ca sa sút trí tuệ mới trên toàn cầu có thể tăng hơn gấp đôi vào năm 2050. Ảnh minh họa: AI

Sa sút trí tuệ là hội chứng gây suy giảm các chức năng nhận thức như trí nhớ, tư duy, khả năng định hướng, ngôn ngữ và năng lực thực hiện những hoạt động thường ngày.

Tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, khiến người bệnh dần mất khả năng tự chăm sóc và cần sự hỗ trợ thường xuyên từ người thân.

Bệnh Alzheimer là một trong những nguyên nhân phổ biến gây sa sút trí tuệ. Mặc dù thường gặp ở người cao tuổi, tình trạng này không phải hệ quả tất yếu của quá trình lão hóa. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá, quản lý bệnh và hỗ trợ người mắc duy trì chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình được cảnh báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi số ca mắc gia tăng. Hạn chế về nguồn lực y tế, khả năng tiếp cận dịch vụ chuyên khoa và điều kiện chăm sóc dài hạn có thể khiến việc ứng phó với căn bệnh trở nên phức tạp hơn.

Tại Việt Nam, nguy cơ gia tăng số người mắc sa sút trí tuệ cũng là vấn đề cần được quan tâm trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh. Số người mắc sa sút trí tuệ tại Việt Nam được dự báo có thể tăng lên 1,8 triệu người vào năm 2050.

Trước nguy cơ này, các chuyên gia khuyến nghị cần chú trọng phòng ngừa, kiểm soát những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi và nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe não bộ.

Theo thông tin về khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, kiểm soát các yếu tố như hút thuốc lá, ô nhiễm không khí, tăng huyết áp, tiểu đường và cholesterol cao có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh. Duy trì hoạt động thể chất, chăm sóc sức khỏe tinh thần và rèn luyện nhận thức cũng là những hướng tiếp cận cần thiết.

Người dân cần chú ý những biểu hiện như suy giảm trí nhớ kéo dài, thường xuyên quên thông tin mới, nhầm lẫn về thời gian hoặc địa điểm, khó thực hiện công việc quen thuộc và thay đổi hành vi.

Khi các dấu hiệu này xuất hiện hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.