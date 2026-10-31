Anh điều tra Meta về điều khoản sử dụng nội dung phát triển AI

(GLO)- Ngày 30-10, Anh thông báo mở cuộc điều tra đối với Meta, liên quan đến các điều khoản có thể cho phép tập đoàn này thu thập nội dung từ website của các nhà xuất bản để phát triển sản phẩm trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), mà không bảo đảm quyền lựa chọn của bên cung cấp nội dung.

Theo cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA), các điều khoản thương mại mới của Meta có thể buộc các nhà xuất bản và doanh nghiệp sử dụng nền tảng của tập đoàn chấp nhận việc nội dung trên website của họ được thu thập và khai thác cho các sản phẩm, dịch vụ của Meta.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng áp đặt điều kiện giao dịch không công bằng đối với hàng nghìn doanh nghiệp tại Anh đang sử dụng các nền tảng của Meta để tiếp cận khách hàng và độc giả.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Luật Cạnh tranh năm 1998 của Anh, nhằm xác định liệu Meta có nắm giữ vị thế thống lĩnh trên một thị trường liên quan tại nước này hay không và liệu việc áp dụng các điều khoản nói trên có cấu thành hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh.

Trước đó, Meta dự kiến đưa các điều khoản thương mại sửa đổi vào áp dụng từ ngày 30-10-2026. Tuy nhiên, sau những phản ánh từ các nhà xuất bản, doanh nghiệp quảng cáo và quá trình làm việc với CMA, tập đoàn đã lùi thời điểm triển khai đến ngày 20-11.

Trước đó, ngày 28-10, Meta tiếp tục thông báo tạm dừng kế hoạch này để tham vấn các nhóm trong ngành. Trong thời gian đó, các điều khoản hiện hành vẫn được duy trì.

Giám đốc điều hành CMA Sarah Cardell cho biết cơ quan này đã ghi nhận những quan ngại từ các nhà xuất bản và doanh nghiệp, tuyên bố sẽ khẩn trương xem xét liệu những thay đổi mà Meta đề xuất có vi phạm quy định cạnh tranh hay không.

Người phát ngôn tập đoàn Meta cho rằng không có cơ sở để mở cuộc điều tra, đồng thời khẳng định đã cam kết không thay đổi điều khoản khi chưa tham vấn các nhà xuất bản và các bên liên quan.

CMA cho biết cuộc điều tra hiện mới ở giai đoạn đầu, chưa có kết luận về việc Meta vi phạm pháp luật. Cơ quan này sẽ tiếp tục thu thập, đánh giá chứng cứ từ tập đoàn và các bên thứ 3 chịu ảnh hưởng trước khi đưa ra quyết định.