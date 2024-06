Ấn tượng những màn tranh tài tại Hội thi thể thao các DTTS tỉnh

Những tín hiệu vui

Hội thi thể thao các DTTS tỉnh là sự kiện được tổ chức thường niên mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc trong việc thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Và kỳ Hội thao lần này đã đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng người DTTS theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Ấn tượng hơn cả là sự đầu tư về cơ sở vật chất ở 2 môn kéo co và đẩy gậy. Đây là lần đầu tiên một giải đấu của tỉnh được tổ chức trên mặt sàn gỗ-mặt sân được sử dụng trong các giải đấu cấp quốc gia. Điều này mang ý nghĩa quan trọng với các VĐV Gia Lai trong việc chuẩn bị trang thiết bị, kỹ thuật và kinh nghiệm để bước vào các cuộc so tài ở cấp độ toàn quốc.

Bộ sàn gỗ trị giá hàng chục triệu đồng này được ông Nguyễn Trường Phong-Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đầu tư để học sinh trong trường có điều kiện tiếp xúc, tập luyện thường xuyên. Do đó, ở Hội thi lần này, các em học sinh của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh thi đấu trong màu áo của huyện Ia Grai đã xuất sắc giành cả 2 huy chương vàng ở nội dung kéo co nam và nữ khi vượt qua các đối thủ mạnh thường thống trị nội dung này là Đak Đoa và TP. Pleiku. Không chỉ có kỹ thuật vượt trội, các em còn được đầu tư bài bản về giày, quần, áo chuyên dụng cho nội dung kéo co.

Ông Nguyễn Trường Phong-trọng tài quốc gia môn Kéo co cho hay: “Các VĐV ở Gia Lai khi ra đấu trường quốc gia thường rất thiệt thòi vì không có điều kiện tập luyện ở mặt sân này cũng như các trang thiết bị liên quan. Do đó, tôi đã quyết định mua về và tuyển chọn các VĐV là các em học sinh từ lớp 10 để huấn luyện. Nhờ được thi đấu cùng nhau trong một thời gian dài và được cọ xát nhiều nơi nên các em đã có thành tích tốt như hôm nay”. Được biết, đội hình nòng cốt là các em học sinh của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 8 huy chương đồng tại Giải Vô địch Kéo co toàn quốc năm 2024.

Môn bắn nỏ ở Hội thi năm nay cũng đã ghi nhận chất lượng chuyên môn vượt trội so với các kỳ Hội thi trước. Bà Nguyễn Thị Hằng-trọng tài môn bắn nỏ chia sẻ: “Năm nay chúng tôi thực sự bất ngờ về kết quả của các VĐV. Các năm trước, VĐV cần 45-46 điểm cho 5 mũi bắn gần như đã nắm chắc huy chương vàng nhưng năm nay có nhiều VĐV bắn đạt 47-48 khá đều đặn. Đặc biệt không chỉ 1-2 đơn vị thế mạnh mà năm nay đã có sự đồng đều của các đơn vị như An Khê, Chư Sê, Ayun Pa, Ia Grai, Pleiku…Nếu các VĐV tiếp tục duy trì phong độ cùng thành tích này thì Gia Lai sẽ đạt kết quả cao ở Hội thi toàn quốc”.

Một trong những tín hiệu vui của Hội thi lần này là việc nhiều đơn vị đã mạnh dạn sử dụng lứa VĐV trẻ kế cận tạo ra sự tiếp nối cho các kỳ Hội thi tiếp theo. Ấn tượng hơn cả là đội bóng chuyền của huyện Krông Pa với lực lượng là các học sinh mới học lớp 10-11 nhưng đã lọt vào đến bán kết trong số 8 đội tham dự. Em Nay Sinh (THPT Đinh Tiên Hoàng) bày tỏ: “Em rất vinh dự khi có lần đầu tiên em được chơi ở một giải lớn thế này. Tụi em đã được gặp rất nhiều đội bóng mạnh như Đak Đoa, Ayun Pa, Ia Pa…và đã học được rất nhiều từ các đàn anh. Tụi em sẽ cố gắng duy trì để những Hội thi lần sau cứng cáp, trưởng thành hơn, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các anh”.

Hay như ở môn việt dã đã ghi nhận VĐV trẻ nhất giành huy chương vàng ở cự ly 3 km nữ. Đó là VĐV mới chỉ 12 tuổi Bùi Thị Kiều My (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ). Cô gái người Mường hiện đang là VĐV năng khiếu Điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và có lần đầu tiên tham gia Hội thi DTTS tỉnh. Em đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành huy chương vàng và hứa hẹn một tương lai rộng mở.

Kịch tính những màn tranh tài

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thi năm nay đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, trình độ các VĐV tham dự đồng đều, qua đó cống hiến cho khán giả những màn so tài hấp dẫn và kịch tính. Một trong những nội dung có sự cạnh tranh sát sao nhất là cự ly 5 km nam ở môn việt dã.

Trước khi cuộc thi diễn ra, giới chuyên môn nhận định Liưm của huyện Đak Đoa sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình. Thực tế chân chạy này đã dẫn đầu đoàn đua trong khoảng hơn 4 km nhưng bất ngờ VĐV Puih Thông (TP. Pleiku) đã có cú nước rút thần tốc để bứt lên rồi cán đích trước đối thủ trong tích tắc. Cũng vì vậy, huyện Đak Đoa vốn độc chiếm ngôi đầu ở nội dung đồng đội nam đã bị TP. Pleiku soán ngôi.

Ở môn cà kheo những năm qua 2 đơn vị Đức Cơ và Chư Păh thường chia nhau các vị trí đầu tiên của đường đua. Song ở Hội thi lần này, các VĐV của TP. Pleiku và Đak Đoa đã phá vỡ thế độc tôn này với việc giành 3/8 huy chương vàng. Trong đó có sự trở lại của chân chạy cà kheo số 1 Gia Lai một thời là Đinh Văn Ách (huyện Đak Pơ) khi đã giành huy chương vàng ở cự ly 200 m nam.

Trong kỳ Hội thi lần trước, TP. Pleiku đã lên ngôi vô địch ở môn thể thao vua là bóng đá. Năm nay, họ đã vấp phải đối thủ có lực lượng rất mạnh là Đak Đoa-đội bóng vốn nhiều năm giành vị trí số 1 ở đấu trường này. Các cầu thủ Đak Đoa đã có một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với đội bóng TP. Pleiku ở trận chung kết có chất lượng chuyên môn khá cao bởi cầu thủ đôi bên đều năm trong đội tuyển DTTS của tỉnh. Phải đến những phút cuối cùng, Đak Đoa mới thở phào với chiến thắng sát nút 5-4 để đòi lại vị trí Quán quân của mình.

Ở môn bóng chuyền, nhà đương kim vô địch Đak Đoa dù được đánh giá trên cơ khá nhiều so với thị xã Ayun Pa. Tuy nhiên, đội bóng đại diện của khu vực Đông Nam đã chơi một sét đầu tiên đầy hứng khởi để rồi giành chiến thắng với tỷ số 26-24. Song Đak Đoa với một dàn cầu thủ đồng đều và giàu kinh nghiệm trận mạc vẫn thể hiện bản lĩnh đúng thời điểm để thắng liền 3 sét sau đó khép lại màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Trên bảng tổng sắp toàn đoàn, TP. Pleiku vẫn giữ được ngôi vị số 1 của mình với 345 điểm, bỏ xa đơn vị thứ 2 là huyện Đak Đoa với 215 điểm và đơn vị xếp thứ 3 là 163 điểm. Đánh giá về Hội thi, ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: “Hội thi năm nay có nhiều điểm khởi sắc như về cơ sở vật chất, chất lượng chuyên môn cũng như nhiều đơn vị đã đào tạo lớp VĐV trẻ kế cận, đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Hội thi cũng là cơ sở để các đơn vị tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng các hạt nhân nhằm hướng tới Hội thi thể thao toàn quốc tổ chức vào năm 2025”.