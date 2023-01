An ninh trật tự Gia Lai dịp Tết được giữ vững ổn định

(GLO)- Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 20 đến 26-1), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định, người dân đón Tết an toàn, bình yên.

Để phục vụ người dân vui xuân, đón Tết, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp các loại tội phạm; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội; bố trí cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, nắm chắc từng loại đối tượng và dự lường mọi tình huống để xử lý kịp thời các vụ việc có thể xảy ra trong những ngày Tết.

Nhờ chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng Công an toàn tỉnh kịp thời xử lý nhiều vụ việc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cụ thể vào đêm Giao thừa, Công an huyện Chư Sê đã kịp thời ngăn chặn, xử lý hơn 20 thanh-thiếu niên điều khiển xe máy có biểu hiện càn quấy, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê) thông tin: Trên cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình, Công an huyện nhận được thông tin các đối tượng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận tập trung tại Công viên văn hóa Kpă Klơng vào thời điểm đêm văn nghệ tối Giao thừa có những biểu hiện càn quấy, gây mất TTATGT. Ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã huy động lực lượng phối hợp với Công an thị trấn Chư Sê tiến hành tuần tra kiểm soát để kịp thời ngăn chặn. Kết quả đã xử lý hơn 20 trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm các lỗi như: điều khiển xe máy không có bộ phận giảm thanh, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia, không có giấy phép lái xe, rú ga, nẹt pô, lạng lách, chạy bốc đầu xe... Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị tạm giữ phương tiện để tiến hành xử lý theo quy định.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, toàn tỉnh xảy 8 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 2 người (so với cùng kỳ tăng 1 vụ, giảm 3 người chết và không tăng, không giảm số người bị thương). Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 1.066 trường hợp vi phạm (trong đó có 41 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), tạm giữ 2 ô tô, 257 mô tô, 288 giấy tờ các loại và xử phạt 919 trường hợp với số tiền hơn 630 triệu đồng.

Với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” của lực lượng Công an toàn tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn. Cụ thể, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh chỉ xảy ra 3 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm bị thương 2 người; so với Tết Nhâm Dần 2022, giảm 50% số vụ, giảm 1 người chết và giảm 4 người bị thương. Phát hiện, xử lý 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá. Lực lượng Công an đã tập trung điều tra, làm rõ 3/3 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 100%), làm rõ 3 đối tượng, bắt giữ 1 đối tượng để điều tra. Ngoài ra, lực lượng Công an đã vận động, bắt giữ 3 đối tượng truy nã, lập hồ sơ xử lý 11 đối tượng vi phạm hành chính; gọi hỏi, răn đe giáo dục 127 đối tượng liên quan hình sự, ma túy. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã triển khai hiệu quả các biện pháp để không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy được bảo đảm và đạt hiệu quả cao. Các địa phương cũng đã tập trung lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý các hành vi sử dụng pháo trái phép.

Sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng của tỉnh vẫn tiếp tục chủ động lên phương án để đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.