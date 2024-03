Sáng 7-3, lãnh đạo phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết, tối ngày 6-3, nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hân (lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn Trãi, ở tổ 3) bị đâm tử vong.

Trao đổi với P.V, cô Phan Thị Kiều-giáo viên chủ nhiệm lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Lớp 10 và 11 cô đều làm chủ nhiệm lớp Hân học. Hân là học sinh ngoan, học lực khá, tính tình hòa đồng, tích cực tham gia phong trào Đoàn, văn hóa văn nghệ của lớp, của trường. Hân là Phó Bí thư Chi Đoàn kiêm thủ quỹ lớp 11A6, còn năm lớp 10 Hân là Bí thư Chi Đoàn lớp 10A8.

“Hân được bạn bè, thầy cô quý mến. Khi nghe tin Hân bị nạn, tôi không thể tin được. Đây là mất mát quá lớn đối với gia đình, lớp, trường”-cô Kiều nghẹn ngào.

Nhớ lại sự việc, em H. A. T- bạn thân của Hân kể: "Tối qua ( 6/3) khi đi học kèm về, em cùng Hân và 3 bạn nữ đến địa điểm chị T. ở huyện Đak Pơ hẹn gặp. Ban đầu chúng em đến Hội trường 23-3 (thị xã An Khê) sau đó nghe Hân báo lại, chị T. hẹn gặp ở đường Nguyễn Văn Trỗi- trước Trường Mẫu giáo Sơn Ca (phường An Bình). Khoảng 20 giờ 30 phút, nhóm chị T. tới. Chưa hiểu chuyện gì thì chúng em bị nhóm của chị T. xông vào đánh. Sau đó, nghe Hân kêu đau quá, thì nhóm của chị T. bỏ đi. Phát hiện Hân bị đâm trọng thương, chúng em đưa bạn vào Trung tâm Y tế thị xã An Khê cấp cứu nhưng bạn đã không qua khỏi”- H. A. T nức nở.

Cố nén dòng nước mắt, H. A. T. chia sẻ thêm: "Em và Hân chơi thân với nhau từ năm lớp 10. Ngoài thời gian học chung trên lớp, học kèm hoặc đi chơi đâu đó, chúng em vẫn thường đi cùng nhau. Hân hòa đồng, dễ gần. Không ngờ Hân lại bị như vậy!".

Bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con gái, anh Phan Ngọc Tuyền-bố của Hân xót xa kể: Khoảng 21 giờ tối 6-3, anh nghe bạn của Hân gọi báo Hân đang cấp cứu ở Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Tức tốc đến nơi, anh nghe bác sĩ thông báo con gái bị đâm nhiều nhát bằng vật sắc nhọn, có thể là dao vào gan, phổi, tim dẫn đến tử vong. Đau điếng, chết lặng một hồi rồi gia đình cũng phải làm thủ tục để đưa Hân về lo hậu sự.

“Con tôi ngoan ngoãn, lễ phép ai cũng thương. Cháu học giỏi, gia đình dự tính sang năm cho cháu học Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) để ôn luyện thi vào đại học”-anh Tuyến buồn bã nói.

Ông Trần Như Công-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 3 (phường An Bình) cho biết: “Hân ngoan ngoãn, bà con lối xóm đều mến quý. Cháu tử vong khiến tôi và bà con ở đây ai cũng bất ngờ. Từ sớm, ban công tác khu dân cư, bà con hàng xóm, các cháu học sinh đã đến chia buồn với gia đình và chung tay lo hậu sự”.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng xuất phát từ việc Hân và T. có tham gia bình luận một nội dung gì đó trên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn và gây ra hậu quả đau lòng, nghiêm trọng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và thông tin đến bạn đọc kết quả điều tra của cơ quan chức năng về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

AN PHÁT