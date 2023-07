An Khê chăm lo gia đình chính sách, người có công

Tin liên quan Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình chính sách tại An Khê

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Bà Trần Thị Lục (tổ 2, phường Tây Sơn) cho biết: Chồng bà hy sinh năm 1982, khi ấy 4 người con còn nhỏ. Để có tiền trang trải cuộc sống, bà làm đủ nghề. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp mà không có tiền sửa chữa. Cuối năm 2022, UBND phường Tây Sơn kết nối với Lữ đoàn Pháo binh 368 hỗ trợ 50 triệu đồng và gần 100 ngày công; các con của bà Lục góp gần 500 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới rộng hơn 100 m2. “Bây giờ có nhà mới, tôi không còn lo lắng về nơi ăn chốn ở, yên tâm sống vui vầy bên con cháu. Tôi cảm ơn các cấp, các ngành và Lữ đoàn Pháo binh 368 đã giúp đỡ. Bao năm qua, cứ vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ hoặc lễ, Tết, chính quyền địa phương đều đến thăm hỏi, tặng quà. Điều này khiến tôi và gia đình cảm thấy ấm lòng”-bà Lục phấn khởi nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Lê Thị Minh Chung: Trên địa bàn phường có 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 90 GĐCS, NCC. Những năm qua, ngoài việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng vào ngày lễ, Tết, địa phương còn xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí nâng cấp, xây dựng nhà ở, tặng sổ tiết kiệm.

“Từ đầu năm đến nay, phường đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 51 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho tất cả GĐCS, NCC; tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho GĐCS có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Lữ đoàn Pháo binh 368 cũng trao tặng 6 suất quà (300-500 ngàn đồng/suất) cho những GĐCS, NCC tiêu biểu trên địa bàn”-bà Chung thông tin.

Còn bà Nguyễn Thị Phúc-Chủ tịch UBND xã Cửu An thì chia sẻ: “Cửu An là quê hương Anh hùng Đỗ Trạc. Những ngày này, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tổ chức dọn vệ sinh khu vực Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Cửu An, Tượng đài Anh hùng Đỗ Trạc. Ngày 27-7, xã sẽ tổ chức cầu siêu tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Cửu An, Tượng đài Anh hùng Đỗ Trạc; buổi tối tổ chức thắp nến tri ân, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

Quan tâm giải quyết chế độ chính sách

Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã đã lập hồ sơ đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ra quyết định cho 9 thân nhân NCC từ trần được hưởng chế độ theo quy định và 4 GĐCS hưởng trợ cấp 1 lần thờ cúng liệt sĩ. Phòng cũng đã lập danh sách 10 NCC điều dưỡng ngoài tỉnh và 158 NCC điều dưỡng tại nhà; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thị xã cấp 324 thẻ bảo hiểm y tế cho NCC và thân nhân; chi trả trợ cấp 1 lần cho 2.200 lượt đối tượng với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng; lập danh sách NCC được nhận quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh; tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã, các nhà bia, đài tưởng niệm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê và tổ chức tặng quà cho NCC tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cùng với tu sửa, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp tại các công trình ghi công trên địa bàn, giữa tháng 3-2023, thị xã khởi công xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng Đỗ Trạc tại thôn An Bình, xã Cửu An. Công trình có tổng diện tích 4.000 m2, gồm các hạng mục: nhà lưu niệm, sân, cổng, hàng rào và khuôn viên cây xanh. Tổng kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng. Dự kiến tháng 9-2023, công trình sẽ hoàn thành.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thị xã An Khê tổ chức thăm hỏi, tặng 460 suất quà với tổng kinh phí hơn 148 triệu đồng. Trong đó, NCC tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhận quà tặng trị giá 600 ngàn đồng/người, những NCC khác 300 ngàn đồng/người. Theo ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương-bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động và để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thị xã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, GĐCS, NCC.

“Thị xã tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực ưu đãi NCC; phát động sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc NCC”-ông Vỹ nhấn mạnh.