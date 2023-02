(GLO)- Sáng 23-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã trao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình bà Trà Thị Xuân Hải ( thôn 3, xã Thành An , thị xã An Khê).

Tham dự có lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai; lãnh đạo Thị ủy An Khê, đại diện hệ thống chính trị xã Thành An (thị xã An Khê).

Bà Trà Thị Xuân Hải (SN 1949) là thương binh 4/4. Năm 1963, bà tham gia du kích đến năm 1975. Chồng bà Hải công tác trong quân đội, mất cách đây hơn 10 năm. Vợ chồng bà có 8 người con. Lâu nay, bà Hải sống cùng với 2 người con, trong đó có 1 người bị bệnh hiểm nghèo. Căn nhà của gia đình bà Hải đã xuống cấp trầm trọng, dột nát tứ bề mà không có tiền sửa chữa.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình bà Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Châu Ngọc Tuấn đã vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ kinh phí, các đơn vị quân đội đóng góp công sức xây dựng căn nhà kiên cố, khang trang.

Cuối tháng 10-2022, căn nhà được khởi công với sự đóng góp 80 ngày công của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5). Đến nay, căn nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Căn nhà với tổng diện tích 90 m2 có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp. Nhà xây móng gạch, sàn lát gạch hoa, mái lợp tôn, trần đóng thạch cao và tường phía trước được ốp đá granite, các cửa ra vào được làm chắc chắn. Tổng kinh phí xây dựng 320 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 75 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp.

Phát biểu tại lễ trao nhà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhắc nhớ về tuổi thơ với nhiều kỷ niệm đẹp khó quên ở quê hương An Khê. Trong lần tiếp xúc cử tri xã Thành An, nhận được tâm tư của bà Hải, đồng chí đã lưu tâm, kêu gọi đơn vị quân đội hỗ trợ ngày công, ngân hàng ủng hộ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới đẹp đẽ như ngày hôm nay cho mẹ con bà Hải.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng suất quà cho gia đình bà Hải. Thị ủy An Khê, Đảng ủy, UBND xã Thành An; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai cũng tặng một số phần quà cho gia đình bà Hải, mong gia đình sớm ổn định cuộc sống.