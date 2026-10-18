Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Hindu khiến 19 người thiệt mạng

(GLO)- Ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 17-10 tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người liên quan đến công tác tổ chức lễ hội, đồng thời mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ giẫm đạp xảy ra khoảng 19 giờ 40 phút ngày 17-10 (giờ địa phương), tại khu vực tổ chức lễ hội Chorebagan Sarbojanin Durga Puja, phía Bắc thành phố Kolkata.

Vào thời điểm trên, đông đảo người dân tập trung tham gia lễ hội. Mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người tìm nơi trú ẩn, gây ra tình trạng chen lấn tại các lối ra vào chật hẹp. Đám đông bị dồn ép khiến nhiều người ngã xuống và bị giẫm đạp.

Hiện trường vụ giẫm đạp. Ảnh: ANI

Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Khu vực tổ chức lễ hội sau đó bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.

Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendu Adhikari xác nhận vụ việc khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Ông đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan.

Cảnh sát Kolkata đã bắt giữ 7 người, trong đó có các thành viên ban tổ chức lễ hội. Chính quyền bang cũng triển khai điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ giẫm đạp và những thiếu sót có thể xảy ra trong công tác kiểm soát đám đông.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và công bố khoản hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ quốc gia của Thủ tướng, gồm 200.000 rupee cho gia đình mỗi người thiệt mạng và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương.

Sau thảm kịch, nhà chức trách Kolkata yêu cầu một số địa điểm tổ chức lễ hội đông người tạm dừng đón khách để rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn.

Durga Puja là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Hindu tại bang Tây Bengal, nhằm tôn vinh nữ thần Durga.

Hằng năm, lễ hội thu hút đông đảo tín đồ và du khách đến tham quan, thực hiện các nghi lễ tại những khu thờ cúng được dựng tạm.