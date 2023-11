Ở Quảng Trị, hôm 17.11, Công an H.Gio Linh đã xử phạt một người đàn ông 55 tuổi ở xã Gio Mỹ (H.Gio Linh) 5 triệu đồng vì vứt xác gia súc nhiễm bệnh (1 con lợn nái nặng 120 kg) ra môi trường.

(GLO)- Thời gian qua, phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.