Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

Lại một vụ trẻ mầm non bị bạo hành, lại từ một lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ; lại các cơ quan, ban ngành vào cuộc yêu cầu đình chỉ, xử lý nghiêm… Thế nhưng cái gốc để không tái diễn tình trạng này thì nói bao nhiêu năm vẫn vậy.

Bộ GD&ĐT đề xuất trường tiểu học có quy mô tối đa 40 lớp, tăng 10 lớp so với quy định hiện hành.

Ngày 1/4, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và ra mắt Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông.