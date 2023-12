Trong số 81 người đã và đang làm việc tại một nhà máy chế biến bột đá ở Nghệ An được thăm khám sức khỏe, có đến 57 người mắc bệnh bụi phổi silic, trong đó có 19 người bị thể nặng, 25 người thể trung bình và 13 người thể nhẹ. Trước đó, đã có 6 người chết vì căn bệnh nguy hiểm này.

Đó là những con số đáng sợ mà đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do Sở Y tế Nghệ An thành lập đã báo cáo sau gần 1 tháng thăm khám để xác định bệnh nghề nghiệp cho công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (chuyên sản xuất bột đá, bả tường, đóng ở Khu công nghiệp Nam Cấm, H.Nghi Lộc, Nghệ An). Nhà máy này chỉ có mấy chục công nhân nhưng tình trạng quá nhiều lao động mắc bệnh bụi phổi đang đặt ra câu hỏi: Ai bảo vệ người lao động khi chủ doanh nghiệp coi nhẹ sức khỏe và tính mạng của công nhân, còn các sai phạm trong hoạt động sản xuất ở đây lại dễ dàng lọt qua khâu kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng?

Sáng 6.12, phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, ông Dương Đình Chỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, cho hay sau khi phát hiện nhiều công nhân của nhà máy này bị bệnh bụi phổi, ông đã cử cán bộ đến kiểm tra nhưng doanh nghiệp đóng cửa, không cho vào vì huyện không có quyền vào.

Một doanh nghiệp hoạt động đã khá nhiều năm, trong lĩnh vực rất nhạy cảm về môi trường và sức khỏe người lao động, nhưng đến khi UBND các xã báo cáo có nhiều công nhân bị bệnh bụi phổi, trong đó có 3 người đã chết (thời điểm tháng 2.2023), cơ quan chức năng mới biết và lập đoàn kiểm tra toàn diện nhà máy là quá muộn. Kết quả kiểm tra đã phát hiện ra nhiều sai phạm, bao gồm sai phạm trong trang bị bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường. Trước đó, cơ quan chức năng nếu có kiểm tra thì vì sao "lỗ hổng chết người" này không được chấn chỉnh ngay?

Sáu công nhân đã chết vì bệnh bụi phổi quá nặng, một số người khác cũng đang phải chống chọi với bệnh tật, đều là những lao động ở tuổi thanh niên và trung niên, trụ cột của gia đình. Có thể các công nhân đã không biết trước nguy hiểm khi phải làm việc trong môi trường bụi đá độc hại mà không được trang bị bảo hộ lao động đúng cách, nhưng chủ doanh nghiệp và cơ quan chức năng thì nhất định phải biết và phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho họ.