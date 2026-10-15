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15 gian hàng tham gia Ngày hội trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại Phú Thiện

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Ngày 15-10, tại Quảng trường 30-3 xã Phú Thiện, Cụm thi đua số 13 (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp-kết nối sản phẩm OCOP, kết nối tài nguyên bản địa với sự tham gia của 10 xã trong cụm.

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Đông đảo khách hàng tham gia mua sắm trong Ngày hội trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp-kết nối sản phẩm OCOP, kết nối tài nguyên bản địa thu hút 15 gian hàng của Hội LHPN các xã, trong đó xã Phú Thiện 6 gian hàng; 9 xã trong Cụm thi đua số 13 (gồm Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Hrú, Ia Lâu, Ia Pia, Chư Pưh, Ia Le, Ia Ko, Ia Tôr) trưng bày 9 gian hàng.

Các sản phẩm được trưng bày đều là nông sản đặc trưng của địa phương, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó có nhiều sản phẩm OCOP như gạo, chả cá thác lác, trà hoa hòe, dưa lưới, mật ong… cùng nhiều sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như rượu ghè, măng khô, bột nghệ, bột sắn dây, lá mì xào và các loại rau, củ, quả tươi ngon.

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Gian hàng trưng bày, trình diễn nghề dệt truyền thống của chị em phụ nữ xã Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, ngày hội bố trí 1 gian hàng trưng bày, trình diễn nghề dệt truyền thống của Câu lạc bộ dệt thổ cẩm thôn Plei Min (xã Phú Thiện) với sự tham gia của 6 nghệ nhân mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.

Tại ngày hội, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Thiện phát động phong trào “Phụ nữ Phú Thiện ứng dụng công nghệ số khởi nghiệp” thông qua phiên chợ “Không dùng tiền mặt” với sự tham gia hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phú Thiện trong việc hướng dẫn, cấp tài khoản và mã QR thanh toán cho các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và hội viên phụ nữ .

Thông qua phiên chợ nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp của cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương; qua đó tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh, hội viên phụ nữ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng như ứng dụng chuyển đổi số để kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

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