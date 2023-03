(GLO)- Ngày 16-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả một năm triển khai thực hiện Kế hoạch 56/KH-C06 ngày 11-2-2022 của Bộ Công an về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Qua một năm triển khai thực hiện Đề án 06 trong lực lượng CAND, các mục tiêu có tính chất nền tảng của năm 2022 đã cơ bản đạt được. Kế hoạch đã được triển khai theo hướng đi vào những nội dung cụ thể, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND, bước đầu có những kết quả nổi bật.

Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, lực lượng Công an đã phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp 227 dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư… Đã duy trì, bảo đảm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư thực hiện Đề án…

Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án 06 gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, lãnh đạo các cục nghiệp vụ, lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố đã tập trung kiến nghị những giải pháp khắc phục, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt những mô hình hay, sáng kiến hiệu quả phục vụ hiệu quả Đề án 06 thời gian tới.

Trình bày tham luận về thực trạng việc triển khai kết nối giữa hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai-cho hay: “Với vai trò cơ quan thường trực, Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp thành lập Ban Chỉ đạo ở 17 huyện, thị xã, thành phố; 220 xã, phường, thị trấn và 1.576 thôn, làng, tổ dân phố. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở tổ chức sơ kết đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch 56 của Bộ, đề ra phương hướng thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đến nay đã hoàn thành cung cấp 24 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của Đề án, 100% sở, ngành đã số hóa tài liệu, dữ liệu hồ sơ đầu vào liên quan”.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm cũng nêu đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt Đề án 06 thời gian tới như: Việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong triển khai Đề án 06 bảo đảm đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương và giữa các ngành, tránh phiền hà cho người dân, tuân thủ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; việc phân công, phân cấp quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư; việc nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống định danh điện tử theo hướng đơn giản, dễ thực hiện để bất kỳ người dân nào cũng có thể sử dụng…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện Đề án 06 của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng Công an xã.

“Hơn 60.000 Công an xã là lực lượng quan trọng, ngày, đêm triển khai những nhiệm vụ, công việc của Đề án 06 đến với người dân, đóng góp, đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”-Bộ trưởng biểu dương.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Đề án 06. Đặc biệt phải khẩn trương rà soát, tham mưu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu các sở, ngành ở địa phương bỏ yêu cầu xác nhận cư trú gây phiền hà, bức xúc cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đồng thời, nỗ lực cập nhật liên tục để đảm bảo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống” dữ liệu dân cư; đảm bảo nguồn nhân lực, đường truyền, thiết bị, an ninh, an toàn...; đổi mới tư duy, cách làm để thực hiện hiệu quả Đề án 06, góp phần chuyển đổi số quốc gia.